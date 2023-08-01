Інвестфонди придбають New Relic за 6,5 млрд дол.

1 августа 2023 г., 14:25

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Фонди прямих інвестицій Francisco Partners і TPG домовилися про купівлю платформи хмарного спостереження New Relic.

Компанія стане приватною в рамках угоди вартістю близько 6,5 млрд дол. Акціонери New Relic отримають $87 за акцію готівкою, що становить 26% премії до 30-денної середньозваженої за обсягом ціни.

New Relic розробляє програмне забезпечення, яке допомагає компаніям відстежувати, налагоджувати та покращувати життєвий цикл розробки програмного забезпечення, виявляючи проблеми під час роботи додатків і веб-сайтів. Завдяки платформі користувачі можуть підвищити ефективність і випереджати проблеми до того, як вони стануть серйозними.

Угода планувалася вже давно, раніше проходило повідомлення про те, що початкові переговори призупинилися наприкінці травня після того, як New Relic шукав покупця з середини минулого року. На той час Francisco Partners і TPG не змогли забезпечити достатній обсяг боргового фінансування для залучення коштів. З того часу ситуація змінилася та основні акціонери, серед яких засновник New Relic Лью Сірне (Lew Cirne), хедж-фонди Jana Partners та Engaged Capital, підписали угоду.

Компанія New Relic була заснована у 2008 році, а згодом - через 6 років - стала публічною з котуванням цінних паперів на Нью-Йоркській фондовій біржі. Очікується, що угода буде закрита на початку наступного року і поверне компанію у приватну власність.

«Оскільки технології продовжують ставати все більш багатофункціональними та з підтримкою штучного інтелекту, потреба у візуалізації тільки зростає, - сказав Нехал Радж (Nehal Raj), співкеруючий партнер TPG. - New Relic є піонером на ринку спостережливості, надаючи розробникам та інженерам уніфіковану платформу для проактивного моніторингу і управління критично важливими додатками».

Це не перший раз, коли партнери TPG та Francisco співпрацюють. Нещодавно вони спільно придбали за 2,25 мільярда доларів у Forcepoint напрямок бізнесу з кібербезпеки для держорганів. Фонди також працювали разом у 2021 році над придбанням компанії Boomi у Dell Technologies за 4 мільярди доларів.

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