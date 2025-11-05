Brave1 та IRON Cluster вже рік працюють над розвитком українського defense tech

5 ноября 2025 г., 8:25

Рік тому Brave1 і IRON Cluster об’єднали зусилля, щоб прискорити розвиток українського defense tech сектору. Було створено середовище, де інженери, виробники й військові працюють як одна команда - над технологіями, що щодня змінюють хід війни.



За цей рік 15 компаній-учасників IRON Cluster отримали гранти від Brave1 (з них 9 - уже після підписання меморандуму).



Компанії охоплюють практично всі напрямки defense tech: від НРК, дронів-камікадзе, бомберів і розвідувальних БПЛА до систем зв’язку, рішень для ситуативної обізнаності, комплектуючих, автономних систем і дипстрайків.



Представники Brave1 увійшли до комісії ваучерної підтримки Львівської міської ради, створеної за ініціативи IRON Cluster.



Усі компанії-учасники IRON Cluster отримують повну підтримку від Brave1 на етапах лендингу та кодифікації.



Зараз Brave1 та IRON Cluster працюють над створенням умов для локалізації виробництва, побудовою ефективної системи взаємодії між виробниками та військовими, залученням ветеранів і розвитком людського потенціалу, а також розширенням міжнародних зв’язків українських компаній.



«Наступний етап - розвиток і впровадження технологій автономності, які зроблять українську оборонку ще сильнішою», йдеться у заяві Brave1 та IRON Cluster.

