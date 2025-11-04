Synergy Research: глобальний квартальний дохід від послуг хмарної інфраструктури у 106,9 млрд дол.

4 ноября 2025 г., 13:35

Нові дані від Synergy Research Group свідчать про те, що витрати підприємств на послуги хмарної інфраструктури в третьому кварталі 2025 року зросли на понад 7,5 мільярда доларів порівняно з попереднім кварталом. Це стало найбільшим послідовним квартальним збільшенням за всю історію спостережень. З урахуванням коригування валютних коливань, зростання ринку становило 28% порівняно з третім кварталом минулого року. Це восьмий поспіль квартал прискорення річних темпів зростання та найвищий показник за останні три роки.



Головним рушієм цієї динаміки аналітики Synergy Research Group називають генеративний штучний інтелект (GenAI). За словами Джона Дінсдейла (John Dinsdale), головного аналітика дослідницької компанії, доходи від послуг GPUaaS (GPU-as-a-Service) наразі зростають на понад 200% на рік.



Synergy Research Group оцінює загальний квартальний дохід від послуг хмарної інфраструктури (включно з IaaS, PaaS та керованими приватними хмарними послугами) у 106,9 мільярда доларів. Доходи за останні дванадцять місяців сягнули 390 мільярдів доларів. Публічні сервіси IaaS та PaaS, які становлять основну частину ринку, зросли на 30% у Q3.



Лідери ринку зберегли свої позиції. Amazon (Amazon Web Services) зберігає значну перевагу з часткою ринку 29%, хоча Microsoft та Google продовжують демонструвати вищі темпи зростання, займаючи 20% та 13% ринку відповідно. У сегменті публічних хмар домінування "великої трійки" ще помітніше – вони контролюють 67% ринку.



Серед постачальників хмарних послуг другого рівня найвищі темпи зростання показали CoreWeave, OpenAI, Oracle, Databricks та Huawei. Компанія CoreWeave, яка почала практично з нуля лише два роки тому, тепер має понад мільярд доларів квартального доходу завдяки своїм послугам AI та GPU, і наближається до входження у десятку найбільших хмарних провайдерів.



Хмарний ринок продовжує впевнено зростати у всіх регіонах світу. США залишаються найбільшим хмарним ринком із зростанням на 27% у ІІІ кв. Серед інших країн з найшвидшим зростанням, виміряним у місцевих валютах, виділяються Індія, Австралія, Індонезія, Ірландія, Мексика та Південна Африка, темпи зростання яких перевищують середньосвітовий показник. У Європі найбільшими ринками є Велика Британія та Німеччина, але найвищі темпи зростання демонструють Ірландія, Іспанія та Італія.

