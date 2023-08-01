Маршрутизатори Mikrotik L009 – вдосконалення популярної серії RB2011

1 августа 2023 г., 13:35

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Компанія MTI представляє нову лінійку маршрутизаторів Mikrotik L009, що фактично є спадкоємицею популярної серії RB2011 та пропонує кращу продуктивність, ширшу функціональність, а також ряд інших покращень. В лінійці представлено дві моделі – з Wi-Fi та без.

Mikrotik L009UiGS-RM має всі переваги базової моделі, але без можливості бездротового підключення. Маршрутизатор L009 оснащений потужним двоядерним процесором ARM, який значно покращує маршрутизацію, фільтрацію, апаратне шифрування IPsec та інші розширені функції RouterOS.

Завдяки поєднанню сучасного процесора ARM і повнорозмірного USB-порту новий маршрутизатор L009 слугуватиме гарною основою для реалізації нестандартних проєктів. Тести показують, що L009 учетверо швидшу за свого попередника RB2011.

Ця модель має гігабітні порти Ethernet (перший має вхід PoE, що може слугувати замість гнізда постійного струму для живлення пристрою), а також підтримку SFP для підключення зі швидкістю до 2,5 ГБіт/с і консольний порт для швидкого налаштування прямого доступу. Також пристрій має більше оперативної пам'яті, ніж RB2011.

Окрім того, L009UiGS-RM має компактний і стильний корпус, який також виступає в ролі радіатора, забезпечуючи оптимальне охолодження пристрою. Це нова розробка від MikroTik, яка забезпечує безперебійну роботу пристрою при високих навантаженнях.

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