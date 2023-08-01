Хмарна платформа керування мережею HPE Aruba Networking Central завдяки AI забезпечує високу автоматизацію та безпеку

1 августа 2023 г., 15:35

0

Tweet

Компанія ELKO повідомляє, що HPE Aruba Networking Central забезпечує наскрізну оркестровку та автоматизацію для всієї мережі – від філії до центру обробки даних, від дротової та бездротової локальної мережі до глобальної мережі за допомогою єдиної хмарної інформаційної панелі.

Як стверджується, статистика, сповіщення та усунення несправностей на основі штучного інтелекту допомагають ІТ-службам розв'язувати проблеми на 90% швидше та легко налаштовувати параметри, щоб мережа підтримувала роботу бізнесу на максимальному рівні.

Заміна статичних VLAN та ACL автоматизацією на основі політики, розширеним аналізом загроз та профілюванням пристроїв на основі ШІ дозволяють захистити користувачів і мережу, а також забезпечити користувачам надійний доступ, незалежно від того, як і де вони підключаються.

Aruba Networking Central дозволяє розгортати додатки та сервіси у хмарі, локально або як керовану послугу за допомогою простих підписок і гнучкого фінансування, які спрощують узгодження технічних і кадрових вимог згідно з бюджетом.

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys