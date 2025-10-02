Intel веде переговори з AMD щодо виробництва чипів?

2 октября 2025 г., 9:35

0

Tweet

Компанія Intel перебуває на ранній стадії переговорів щодо потенційного додавання свого головного конкурента AMD до списку клієнтів foundry-підрозділу.

Про це у середу повідомив Роман Госвані (Rohan Goswami), репортер видання Semafor, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією.

Деталі можливої угоди Semafor не наводить. Ані Intel, ані AMD офіційних коментарів щодо цієї інформації не надали.

Аналітики стверджують, що такий великий клієнт, як AMD, дозволив би Intel Foundry впевнено інвестувати у розвиток своїх виробничих технологій та надіслав би іншим чіповим компаніям сигнал про те, що Intel здатна обслуговувати їхній бізнес.

Це також свідчило б про те, що AMD, яка конкурує з Intel у виробництві чіпів x86 для ПК та серверів, впевнена у виконанні свого виробництва у свого найбільшого конкурента.

Наразі AMD виробляє свої чіпи на потужностях TSMC.

Варто зазначити, що у квітні цього року Reuters вже повідомляло, що AMD оцінює виробничі технології Intel. Потенційна угода між двома давніми конкурентами може стати знаковою подією для напівпровідникової промисловості.

Останніми тижнями Intel залучила кількох значних інвесторів, включаючи уряд США, Nvidia та Softbank, що розглядається як вотум довіри, оскільки компанія намагається покращити своє становище під керівництвом нового генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan). Проте Nvidia не взяла на себе зобов'язань використовувати foundry-підрозділ Intel.

На тлі чуток щодо нового клієнта акції Intel у середу зросли на 7%. Акції AMD піднялися більш ніж на 1%.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0

Tweet