Intel анонсувала енергоефективний AI-прискорювач Crescent Island

Компанія Intel розпочала спробу відвоювання частки на прибутковому ринку прискорювачів штучного інтелекту, анонсувавши новий графічний процесор Crescent Island. Цей чип націлений на робочі навантаження інференсу (запуск готових AI-моделей) та має стати ключовим елементом оновленої стратегії компанії.



Процесор був представлений технічним директором Intel Сачіном Катті (Sachin Katti) на саміті Open Compute Summit. Crescent Island розроблено з акцентом на енергоефективність та оптимізацію вартості ("best token economics out there, the best performance per dollar out there»).



Crescent Island базується на новій архітектурі Xe3P, анонсованій лише тиждень тому, як оновлення існуючої Xe3. Рішення було спеціально оптимізоване для інференсу та підтримки широкого спектру типів даних.



Аналітики зазначають, що цікавим рішенням Intel є використання 160 гігабайтів пам'яті LPDDR5X замість високопродуктивної пам'яті HBM (High-Bandwidth Memory), яку застосовують конкуренти, такі як Nvidia та AMD. Це рішення має подвійну вигоду: компанія уникає проблем із дефіцитом та стрімким зростанням цін на чипи HBM3E/HBM4, з якими стикаються конкуренти, а також отримує перевагу у вартісній ефективності (cost efficiency) завдяки LPDDR5X.



Анонс Crescent Island є частиною рішучих кроків нового генерального директора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan), який очолив компанію цього року і пообіцяв відродити її позиції в AI. Intel визнає, що "повністю пропустила" бум генеративного AI та відстала від конкурентів, тому тепер планує випускати нові версії GPU щороку, наслідуючи приклад Nvidia та AMD. Сачін Катті наголосив, що замість спроб охопити всі робочі навантаження, Intel зосередиться на вузькій ніші AI-інференсу, а не на навчанні (training) моделей.

