Як захистити бізнес від квантової загрози 

22 октября 2025 г., 18:17

0

Tweet

Майже усі цифрові сервіси навколо нас захищено шифруванням, створеним ще в минулому столітті. Те, на що класичному комп'ютеру потрібний дуже довгий час, квантовій системі знадобиться лише кілька годин. Час традиційного криптощита спливає…

Квантові комп'ютери змінять всі правила гри безпеки. Це вже не проблема далекого майбутнього, а поточний ризик, який вимагає негайної реакції прямо зараз.

Безпека широко використовуваного алгоритму RSA залежить від складності розкладання на прості множники дуже великих чисел — задачі, яку звичайний комп’ютер розв’язував би мільярди років.

Повномасштабний квантовий комп’ютер, використовуючи алгоритм Шора, зможе розв’язати цю задачу за лічені години або навіть хвилини, фактично зламавши шифрування. Аналогічно уразлива еліптична криптографія (ECC), яка захищає Bitcoin, банківські системи й більшість HTTPS-з’єднань — квантові комп’ютери зможуть зламати ECC-ключі ще швидше, ніж RSA, через коротшу довжину ключів.

IBM планує створити квантово-центричні суперкомп'ютери з понад 4 тисячами кубітів до кінця цього року і масштабовані системи понад 16 000 кубітів у найближчі кілька років. Google обіцяє відмовостійкий квантовий комп'ютер до 2029-го. Американський уряд уже встановив 2035 рік як крайній термін для переходу федеральних систем на нові методи криптографії. Бізнесу важливо розуміти: квантова загроза — не проблема далекого майбутнього, а поточний ризик, що вимагає негайної реакції.

Уявіть, злочинці перехоплюють вашу зашифровану інформацію вже сьогодні. Банківські транзакції, медичні записи, комерційні таємниці — все це вже в їхніх руках. Вони чекають, поки з'явиться квантовий комп'ютер, щоб розшифрувати дані. HNDL-атаки (harvest-now-decrypt-later) — це вже реальність, на яку посилаються 65% компаній у своїх звітах про ризики.

Дані з довгим життєвим циклом представляють особливу загрозу. Фінансові архіви мають залишатися конфіденційні десятиліття, медкартки — усе життя. Це означає, що інформація, яку перехопить зловмисник сьогодні, може стати вразливою через роки.

Пост квантова криптографія (PQC) — це новий стандарт захисту, що залишатиметься надійним як проти класичних, так і проти квантових атак.

У серпні 2024 року американський Національний інститут стандартів і технологій (NIST) затвердив перші три стандарти: ML-KEM, ML-DSA та SLH-DSA. Вони замінять усе — від HTTPS до банківських підписів.

Ці стандарти визначають, як буде захищена вся цифрова інфраструктура в квантову епоху. Наприклад, FIPS 203 замінить механізми обміну ключами в HTTPS, VPN і месенджерах — всюди, де встановлюються зашифровані з’єднання. FIPS 204 стане основою для цифрових підписів у банківських транзакціях, електронних документах та оновленнях програмного забезпечення. А FIPS 205 служить резервним стандартом на випадок, якщо основний алгоритм буде скомпрометований.

Але головна проблема: повна міграція на нові стандарти займе до 12 років. Це не просто оновлення алгоритму, а повна модернізація криптографічної інфраструктури, яка потребує серйозних ресурсів.

За даними Capgemini, 70% великих організацій готуються до переходу на PQC. Але на ці цілі виділяється лишень 2% кошторису кібербезпеки. Рынок пост квантової криптографії вже оцінюється в 301,5 млн дол. До 2033 року його вартість сягне 9,4 млрд дол. — це зростання на 44,1% щорічно.

Переходити на нові стандарти нелегко, але можливо. Почніть з аудиту всіх систем, що використовують RSA та ECC. Перевірте веб-сервери, VPN, електронні підписи, API, бази даних, мобільні додатки. Далі пріоритизуйте роботу — почніть із систем, дані яких мають довгий цикл життя, адже саме вони найбільше загрожені атакам HNDL.

На третьому етапі тестуйте нові стандарти. Вони готові до використання, але їхня інтеграція може виявити непередбачені проблеми. Нові алгоритми створюють більше навантаження на процесори, збільшують розмір ключів. Обов'язково тестуйте в ізольованому середовищі, не в production-оточенні.

Пост квантова криптографія — це не просто технічне оновлення, це зміна парадигми безпеки. Кожен місяць зволікання збільшує ризики. Зловмисники вже збирають ваші зашифровані дані, розраховуючи розшифрувати їх майбутніми квантовими комп’ютерами. А складність переходу означає, що компанії, які почали раніше, отримають конкурентну перевагу в безпеці та зможуть спокійно планувати бізнес на десятиліття вперед.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI