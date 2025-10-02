Автономні дрони NORDA Dynamics змінюють поле бою

2 октября 2025 г., 8:25

Про учасника Brave1 NORDA Dynamics, який розробляє автономні системи управління дронами на базі штучного інтелекту, написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Рішення цієї компанії для автодоведення дронів вже використовують на фронті. Інвестиції в 1 млн дол., зокрема від шведської Varangians, допоможуть команді масштабуватися та створювати нові продукти, зазначив міністр.

Завдяки гранту Brave1 компанія довела до готовності й поставила на фронт систему стабілізації StableLink. Дрони, оснащенні цим рішенням, вже виконують автономні місії в складних умовах без GPS та під дією РЕБ. Одна з останніх розробок - модуль для автономного мінування. Він дає змогу дрону без GPS опуститися на висоту 30–40 см, скинути міну та піднятися для відновлення зв’язку.

«Створюємо унікальні рішення для перемоги України в дроновій війні», резюмував Михайло Федоров.

