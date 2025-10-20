Vodafone збудує оптичну лінію передачі даних по дну Чорного моря

20 октября 2025 г., 12:35

Vodafone Group і Vodafone Україна незабаром розпочнуть будівництво нової швидкісної підводної кабельної системи у Чорному морі, яка утворить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією.

Мережа підводних волоконно-оптичних ліній зв'язку Kardesa передбачає чотири точки виходу на узбережжі – у Болгарії, Грузії, Туреччині та Україні. Проєкт покликаний підвищити варіативність цифрових маршрутів у регіоні, збільшити надійність і швидкість інтернету для користувачів у країнах, де проходитиме кабель, а також буде сприяти інвестиціям у розвиток цифрової економіки країн-учасниць проєкту.

Вартість проєкту Kardesa перевищує 100 млн євро. Генеральним підрядником проєкту виступає Xtera.

Система Kardesa забезпечить збільшену пропускну здатність у Чорноморському регіоні – у понад 500 терабіт за секунду додатково.

Перший вихід кабелю на узбережжя запланований у Болгарії у 2027 році, далі – у Туреччині, Грузії та в Україні. Роботи на українській ділянці відбуватимуться виключно у міжнародно визнаних безпечних зонах.

Попит на нові маршрути інтернет-трафіку у світі зростає експоненційно: нині у світі понад 5,8 млрд користувачів мобільних телефонів, 80% з яких мають смартфони. Очікується, що до 2030 року кількість мобільних користувачів зросте ще на 12%, а розвиток 5G, штучного інтелекту, стримінгових сервісів та Інтернету речей ще більше підвищить попит на пропускну здатність мереж. За оцінками Європейської комісії, 97-98% міжнародного інтернет-трафіку передається саме через підводні кабельні системи – і кожен новий маршрут має стратегічне значення для цифрової економіки.

