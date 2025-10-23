 
`

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

IBM перевершила прогнози за третій квартал і підвищила річний прогноз

23 октября 2025 г., 9:35
Компанія IBM опублікувала результати за третій квартал, які перевершили прогнози Волл-стріт щодо прибутку та виручки, а також підвищила свій прогноз на повний рік, посилаючись на потужний вплив штучного інтелекту. 

Попри сильні показники, акції компанії впали приблизно на 5% під час розширених торгів, оскільки інвестори висловили занепокоєння щодо можливого уповільнення темпів зростання виручки.

Скоригований прибуток на акцію (EPS) склав 2,65 дол., перевищивши очікування LSEG (2,45 дол.), а виручка досягла 16,33 млрд дол., що також перевищило прогноз у 16,09 млрд дол. Виручка зросла на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року. 

Компанія зафіксувала чистий прибуток у розмірі 1,74 млрд дол. (1,84 дол. на акцію), повернувшись до прибутковості порівняно зі збитком у 330 млн дол. минулого року. Валова маржа скоригована зросла до 58,7%, збільшившись на 1,2 відсоткового пункту порівняно з минулим роком.

"Клієнти в усьому світі продовжують використовувати наші технології та галузевий досвід, щоб підвищити продуктивність своїх операцій і забезпечити реальну ділову цінність за допомогою АІ», заявив генеральний директор IBM Арвінд Крішна (Arvind Krishna). Він також повідомив, що портфель бізнесу IBM у сфері АІ перевищив 9,5 млрд дол., зростаючи з 7,5 млрд дол., про які повідомлялося минулого кварталу.

За сегментами бізнесу, найбільше зростання показав напрямок «Інфраструктури», який підріс на 17% до 3,6 млрд дол., завдяки зростанню продажів систем IBM Z на 61%. Виручка від напрямку «Програмного забезпечення» зросла на 10% до 7,21 млрд дол. (Що було обумовлене гібридною хмарою Red Hat, яка зросла на 24%). Сегмент «Консалтингу» показав помірніше зростання на 3% до 5,3 млрд дол.

Компанія підвищила свій річний прогноз щодо зростання виручки, очікуючи зростання "більше ніж на 5%" (раніше "щонайменше 5%"). Прогноз вільного грошового потоку на рік також був підвищений до 14 млрд дол., порівняно з попередньою оцінкою у 13,5 млрд дол. Фінансовий директор Джеймс Кавано (James Kavanaugh) додав, що «додаткові інновації, сила та різноманітність нашого портфеля та наша дисциплінована реалізація призвели до прискорення зростання виручки та прибутку в цьому кварталі». Правління IBM також затвердило квартальний дивіденд у розмірі 1,68 дол. на акцію.

