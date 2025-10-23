Уряд спростив порядок закупівлі БПЛА, РЕБ та їх частин для фронту

23 октября 2025 г., 8:25

За ініціативи Міністерства оборони військові частини відтепер зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові.



Уряд підтримав відповідні зміни до постанови, яка спрощує порядок закупівлі безпілотних систем, засобів РЕБ та їх частин для фронту.



«Рішення допоможе забезпечити підрозділи ЗСУ необхідними БПЛА та РЕБ швидше й ефективніше, що посилить боєздатність Сил оборони», – прокоментував Міністр оборони Денис Шмигаль.



Відтепер військові частини зможуть напряму закуповувати як самі системи, так і їх складові – електродвигуни, акумулятори та інші уніфіковані комплектуючі – без бюрократичних перешкод.



Досі закупівля компонентів дронів і РЕБ ускладнювалася через те, що постачальники змушені були збирати повний пакет документів на кодифікований виріб.



Після ухвалення Кабінетом Міністрів змін до Порядку здійснення закупівлі безпілотних систем, засобів радіоелектронної боротьби тактичного рівня вітчизняного виробництва та їх складових частин, ці перепони знімаються.

