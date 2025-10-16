Допоможи Повітряним Силам перейти з міді на оптику! 

16 октября 2025 г., 18:00

Повітряні Сили поступово переходять з міді на оптику. Не тільки магістральні канали передачі даних, а й локальні, між підрозділами. Безумовно, це добра новина. Але є і погана – немає ані обладнання, ані інструменту, ані матеріалів.

Зв’язківці ПВК Центр звернулися з проханням допомогти забезпечити їх мінімальним набором необхідних речей. Нижче перелік потреб. Загалом орієнтовно на суму 153613 грн.

Задонатити на #SafeSky, через який буде здійснюватися офіційна закупівля та передача обладнання у в/ч, можна за посиланням https://prt.mn/1uEScOMtoZ.

Чому це важливо зробити? Не тільки тому, що це напряму впливає на стійкість систем зв’язку та ефективність ППО в цілому. А й тому, що таким чином ми демонструємо військовим, що це наша спільна справа, та підкреслюємо свій міцний зв’язок з ними.

Запити військових – це не прохання. Це – потреби, які ми обов'язково маємо забезпечити.

Більш детально про збір за посиланням.

