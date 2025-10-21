 
`

Трест, который лопнул

Помилилися

21 октября 2025 г., 17:25

Цікавий ель скандаль стався в AI-спільноті. Дослідники OpenAI заявили, що GPT-5 вирішив 10 раніше нерозв'язаних задач Ердеша і просунувся ще в 11. Менеджер компанії Кевін Вейл написав у твіттері, що модель знайшла розв'язання проблем, відкритих (open) десятиліттями. Формулювання передбачало, що GPT-5 самостійно довів складні теореми теорії чисел – потенційний науковий прорив.

Математик Томас Блум, який веде сайт erdosproblems.com, спростував заяву. Слово «open» на його сайті означає лише те, що він особисто не знає рішення, а не те, що завдання дійсно залишається невирішеним. Тож GPT-5 просто знайшов дослідження, які Блум пропустив. Деміс Хассабіс назвав епізод «embarrassing», Ян ЛеКун уїдливо зауважив, що OpenAI потрапила у власну пастку хайпу.

Твіти в результаті видалили, дослідники визнали помилку. В цілому, це тільки доводить, що в OpenAI працюють нормальні люди. Точніше – такі ж, як і скрізь. Хіба що житлове питання їх навряд чи псує.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Ukraine

