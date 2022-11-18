Intel отримала рішення суду на виплату компенсації 949 млн дол. VLSI Technology

18 ноября 2022 г., 10:25

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Як повідомляє Reuters, Федеральне журі присяжних в Техасі у вівторок заявило, що Intel повинна виплатити VLSI Technology 948,8 мільйона доларів за порушення патенту на НВІС для чипів.



VLSI, компанія-власник патенту, пов'язана з приватною інвестиційною компанією Fortress Investment Group, що належить SoftBank Group. Її представник стверджував в ході шестиденного судового розгляду, що багато мікропроцесорів Intel, включаючи Cascade Lake і Skylake, порушили патент US7247552B2. Він описує метод усунення проблем, пов'язаних із дефектами у мікросхемах, що покращує її конструкцію.



Представник Intel заявив, що компанія "категорично не згодна" з вердиктом і планує подати апеляцію, і що ця справа є «одним з багатьох прикладів, які показують, що патентна система США потребує термінового реформування».

VLSI відмовилася коментувати вирок.

Слід зазначити, у березні минулого року VLSI виграла у Intel майже 2,2 мільярда доларів в окремому судовому процесі в Техасі щодо різних патентів на мікросхеми, який Intel оскаржила в апеляції. Наступного місяця VLSI програла ще один пов'язаний патентний процес проти Intel.

VLSI викупила патент в останньому судовому процесі у голландського виробника мікросхем NXP Semiconductors NV.

Адвокат VLSI заявив на суді, що чіпи Intel викликають «мільйони і мільйони порушень в секунду». Присяжні присудили компанії повну суму відшкодування збитків, яку вона вимагала.

Адвокат компанії Intel заявив під час судового процесу, що інженери компанії розробляли свої інновації самостійно, і що її сучасні мікропроцесори не працюватимуть із застарілими технологіями VLSI.

Дві інші патентні справи, порушені VLSI проти Intel, все ще розглядаються в Північній Каліфорнії та Делавері. Судовий розгляд у каліфорнійській справі має розпочатися у 2024 році.

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