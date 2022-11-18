Піротехніки докладають максимум зусиль задля відновлення електропостачання на Херсонщині

18 ноября 2022 г., 11:35

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Як повідомляє Міністерство внутрішніх справ України, наразі понад 60% особового складу поліції та ДСНС перебувають на сході й півдні держави. Найбільша їхня увага сконцентрована на Харківській, Донецькій і Херсонській областях. Збільшується кількість піротехніків, які вимушені працювати практично цілодобово, першими після військових разом із поліцією заходячи на деокуповані території.

Насамперед розмінування потребують об’єкти критичної інфраструктури на деокупованих територіях. Про 17 листопада, під час брифінгу у Military Media Center, розповіла речниця МВС України Альона Матвєєва.

Спікер зауважила, що загальне розмінування триватиме роки, але люди вже хочуть повертатися до своїх домівок. Навіть мінімально необхідне для такого повернення первинне розмінування, що вже триває, займатиме близько місяця часу на один населений пункт.

«Перед виходом із правобережної частини Херсонщини російські війська не лише підривали мости, а й максимально нищили енергетичну й комунальну інфраструктуру. Тому саме зараз піротехніки ДСНС і вибухотехніки Нацполіції докладають максимум зусиль, аби відновили роботу служби, які забезпечують у регіоні електропостачання, газ, тепло та зв'язок» – повідомила Альона Матвєєва.

Загалом на сьогодні понад 190 тис. вибухонебезпечних предметів виявлено на деокупованих територіях. Найбільш забруднена ними Харківщина – більше, аніж Київська, Чернігівська та Сумська області разом узяті. Найнебезпечнішими тут є мінні пастки, залишені окупантами. Вони дуже підступні саме для фахівців з розмінування. Натепер залишаються забрудненими ВНП орієнтовно 176 тис. квадратних кілометрів української землі.

Зараз для піротехніків особливо «гаряча пора» настала на щойно деокупованому терені українського Півдня. Так, на Херсонщині фахівці з розмінування вже обстежили понад 50 га території, майже 200 км автошляхів, оглянули понад 80 км ліній електропередач та 19 км газопроводу. Всього в області уже знайдено і знешкоджено понад 2 тис. вибухонебезпечних предметів.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада