За добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів відновлено роботу 3 тис базових станцій

18 ноября 2022 г., 8:15

Через сотні випущених російських ракет, багато українських міст знову без світла і мають перебої зі зв'язком. Це наслідок зруйнованої енергетичної інфраструктури та вимкнених базових станції.

Як повідмив, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров лише за добу завдяки зусиллям енергетиків та мобільних операторів 3 тисяч базових станцій відновили роботу. Так жителі Харківщини та Житомирщини знову на зв'язку.

Загалом зараз у 9 областях все ще труднощі зі зв'язком. На Одещині працює 38% мереж, На Миколаївщині — 67%, на Хмельниччині та Волині — 69%, на Чернігівщині — 77%, на Київщині — 78%, на Закарпатті – 79%, на Львівщині — 81%, на Вінниччині — 82%.

«Енергетики, телеком-компанії та команда Мінцифри працюють 24/7, щоб максимально оперативно відновити зв‘язок. Поки радимо користуватися національним роумінгом та підключатися до Wi-Fi», наголосив Михайло Федоров.

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