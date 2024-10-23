Intel може обʼєднати виробництво чипів із Samsung?

23 октября 2024 г., 14:35

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Як повідомила корейська газета Maeil Business, генеральний директор Intel Пет Гелсінгер (Pat Gelsinger) попросив про особисту зустріч з головою Samsung Electronics Лі Дже Йонгом (Lee Jae-yong), щоб обговорити «комплексні заходи співпраці у виробництві чипів».

У разі створення ливарного Intel-Samsung, компанії зможуть обмінюватися технологіями виробничих процесів, спільно використовувати виробничі потужності по всьому світу та співпрацювати в галузі досліджень і розробок, йдеться в повідомленні.

Як зазначають експерти, мотивація такого альянсу полягає в тому, щоб спробувати протистояти успіху, досягнутому TSMC з 5 нм і 3 нм техпроцесами.

Протягом багатьох років Intel була лідером у галузі напівпровідникових технологій та на ринку в цілому, а її продажі були зумовлені домінуванням процесорів x86 у персональних комп'ютерах. Однак за останнє десятиліття компанія відстала у виробництві і не змогла вийти на ринок процесорів для смартфонів або конкурувати з Nvidia у сфері штучного інтелекту. Будучи IDM-виробником, Intel відносно недавно вийшла на ринок виробництва чипів на замовлення.

Samsung також є IDM і лідером на ринку мікросхем пам'яті, але їй також важко переконати клієнтів у тому, що її процеси виробництва, які вона пропонує третім сторонам, є конкурентоспроможними з процесами TSMC. Оскільки технологічний розрив з TSMC збільшився, керівництво Samsung зробило незвичний крок, вибачившись перед клієнтами, інвесторами та працівниками в рамках представлення останніх фінансових результатів.

Газета Maeil Business повідомила, що в понеділок 21 жовтня високопоставлений керівник Intel звернувся до Samsung Electronics з проханням розглянути можливість організації зустрічі між двома топ-менеджерами компаній.

Альянс може стати початком розподілу ресурсів між Intel і Samsung, або ж це може бути спробою Intel позбутися частини своїх виробничих потужностей.

За даними TrendForce, TSMC займала 62,3% ринку виробництва напіпровників у другому кварталі 2024 року, а Samsung посідала друге місце з 11,5%. Intel тільки з'явилася в першій десятці рейтингу.

Samsung має закордонні виробничі потужності в Китаї та США.

Intel має заводи з виробництва мікросхем не тільки у США, але й в Ірландії та Ізраїлі, але будівництво двох заводів у Магдебурзі їй довелося відкласти через фінансові труднощі.

Альянс у сфері виробничих технологій міг би принаймні дозволити цим двом компаніям досягти більшої економії за рахунок масштабу у своїх виробничих операціях.

Ані Samsung Electronics, ані Intel не підтвердили жодних зустрічей між високопосадовцями, повідомляє Maeil Business.

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