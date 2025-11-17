Samsung підвищує ціни на чипи пам'яті до 60%

17 ноября 2025 г., 9:35

Як інформує Reuters, компанія Samsung Electronics, найбільший у світі виробник чипів пам'яті, цього місяця підвищив ціни на окремі чипи пам'яті, які перебувають у гострому дефіциті через глобальні перегони зі створення центрів обробки даних для АІ. За даними джерел, знайомих із ситуацією, ціни зросли аж до 60% порівняно з вереснем.



Це підвищення цін, яке стосується переважно чипів, що використовуються в серверах, ймовірно, посилить тиск на великі компанії, які розбудовують АІ-інфраструктуру. Воно також загрожує збільшенням собівартості виробництва інших продуктів, включаючи смартфони та комп'ютери.



Зазначається, що Samsung відклала офіційне оголошення цінових параметрів на жовтень, хоча зазвичай це робить щомісяця. Цей крок дозволив компанії диктувати умови на ринку.



Контрактні ціни на модулі чипів пам'яті DDR5 об'ємом 32 гігабайти зросли зі 149 дол. у вересні до 239 дол. у листопаді, що становить зростання приблизно на 60%. Аналогічно, ціни на чипи 16 ГБ DDR5 та 128 ГБ DDR5 зросли приблизно на 50% до 135 дол. та 1194 дол. відповідно. Ціни на чипи 64 ГБ DDR5 та 96 ГБ DDR5 підвищилися більш ніж на 30%.



Тобі Гоннерман (Tobey Gonnerman), президент дистриб'ютора напівпровідників Fusion Worldwide, повідомив, що багато великих виробників серверів тепер погоджуються з тим, що вони не отримають і близько потрібної кількості продукту. «Цінові премії, які сплачуються, є екстремальними», зазначив він.



Хоча Samsung відставала від конкурентів у пропозиції просунутих АІ-чипів, дефіцит став вигідним для компанії, оскільки вона має більший вплив на ціни, ніж менші конкуренти.



Аналітик TrendForce Еллі Ванг (Ellie Wang) прогнозує, що Samsung може підвищити квартальні контрактні ціни до 50% у період з жовтня по грудень, що вище середнього показника в 30%, очікуваного для галузі в цілому. Дефіцит чипів вже викликав панічні закупівлі, і навіть змусив китайського виробника смартфонів Xiaomi попередити про зростання собівартості продукції.

