Ефективна розвідка зовнішніх кіберзагроз

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Check Point провела спеціальний захід на якому представила українському ринку рішення на базі штучного інтелекту для управління зовнішніми ризиками, що дозволяє здійснювати моніторинг поверхні атак та комплексну розвідку загроз, а також забезпечує швидке та ефективне усунення порушень.

На початку презентації Олександр Савушкін, директор з розвитку бізнесу компанії Check Point в Україні та країнах СНД, за винятком росії, зазначив, що попри непросту економічну ситуацію попит на рішення кібербезпеки з боку українського бізнесу та держсегменту зростає, як і складність загроз, яким доводиться протистояти.

Тому у серпні Check Point, провідний постачальник рішень кібербезпеки для корпоративних клієнтів та державних структур, для розширення пропозиції з дієвої розвідки передових кіберзагроз придбав динамічно зростаючого розробника рішень з управління зовнішніми ризиками Cyberint Technologies (Ізраїль). Інтеграція цих технологій в платформу Check Point Infinity посилить можливості запобігання широкому спектру загроз.

Організації по всьому світу щодня стикаються з критичними проблемами безпеки, такими як викрадення облікових даних співробітників, підроблені вебсайти та імітація сторінок в соціальних мережах тощо. За оцінками фахівців з цими загрозами стикаються понад 90% компаній, а зовнішні загрози є причиною 83% порушень. Викрадені облікові дані використовуються як точка входу в організацію. Зловживання брендами на вебсайтах та соціальна імперсонація завдають фінансової та репутаційної шкоди, а обмежена видимість зовнішнього цифрового сліду ускладнює виявлення та усунення вразливостей. Щоб запобігти негативному впливу цих та інших викликів на бізнес, Check Point пропонує рішення External Risk Management (ERM) з аналізу загроз, захисту від цифрових ризиків та управління поверхнею атаки.

За даними досліджень, на середньому підприємстві використовується близько 45 інструментів безпеки, а точкові рішення часто призводять до порушень через прогалини в покритті. Щонайменше чверть робочого часу фахівців з кібербезпеки витрачається на відпрацювання хибних спрацьовувань, що ускладнює виявлення складних загроз. Водночас 70% команд безпеки відчувають дефіцит персоналу. Тож вочевидь інструменти безпеки мають бути простішими, використовувати штучний інтелект та автоматизацію.

Комплексне рішення External Risk Management на базі штучного інтелекту дозволяє оперативно виявляти та блокувати підроблені вебсайти та акаунти в соціальних мережах, а також викрадені облікові дані та попереджувати витік чутливої інформації. Воно також дає компаніям можливість знаходити вразливі вебсайти та застосунки організацій в Інтернеті, правильно визначати пріоритети та ефективно мінімізувати ризики. Посилюють цей підхід керовані сервіси, що пропонують експертні рекомендації та забезпечують комплексне, якісне управління кіберризиками.

Тож тепер користувачам по всьому світу, включно з Україною, доступне уніфіковане рішення для оперативного виявлення та пом'якшення широкого спектра зовнішніх загроз Check Point Infinity External Risk Management. За словами Олександра Савушкіна, воно суттєво економить час команди інформаційної безпеки та дозволяє зменшити зовнішні кіберризики до того, як вони переростуть у коштовні інциденти. Тобто пропонує проактивний підхід.

В наш час кібербезпека перетворилася на критично важливу для бізнесу функцію, яка забезпечує його безперервність. Водночас перед керівниками департаментів інформаційної безпеки (CISO) постає чимало викликів. Кіберризики важко піддаються кількісній оцінці та вимірюванню, а відсутність порушень кібербезпеки зазвичай сприймається як належне. Бюджети на безпеку в кращому випадку залишаються незмінними, а робоче навантаження зростає, що призводить до нестачі ресурсів. Зловмисники постійно розробляють нові методи та шукають нові вектори атак, що розширює їх поверхню. Кібератаки стають все складнішими та частішими.

Традиційно зовнішня поверхня атаки розглядалася в розрізі доменів та субдоменів, IP-адрес, сертифікатів та інтернет-сервісів організації. І хоча це досить обмежене розуміння поверхні атаки, навіть це потребує постійного моніторингу та захисту. Сьогодні ж майже кожній організації до цього слід додати клієнтські застосунки (як мобільні, так і веб), а також хмарні середовища, де розміщуються ці додатки, облікові записи, дані клієнтів тощо. Розширена поверхня атаки своєю чергою охоплює всі потенційні вектори – від сторонніх постачальників і сховищ вихідного коду до соціальних мереж, а також ресурсів темного інтернету (dark web), де промишляють суб'єкти загроз.

Infinity External Risk Management – це безагентне SaaS-рішення, яке безперервно та проактивно знижує кіберризики, поєднуючи аналітику загроз, моніторинг глибокого та темного Інтернету, управління поверхнею зовнішніх атак, захист від цифрових ризиків та аналітику ланцюгів постачання. Рішення фокусується на так званій впливовій розвідці (Impactful Intelligence), тобто надає об’єктивну, релевантну, дієву та економічно зважену інформацію. Завдяки чому дозволяє організаціям ефективно управляти зовнішніми кіберзагрозами з мінімальними витратами часу та інших ресурсів. Воно забезпечує безперервне сканування 2 млрд IP-адрес, 98% успішного знешкодження фішингових імітацій. Як свідчить досвід, 84% фішингових сайтів видаляються протягом 72 годин. І тільки минулого року було здійснено більш як 10 тис. успішних видалень.

Своєю чергою експерти Check Point зменшують навантаження на внутрішню команду інформаційної безпеки шляхом відстеження середовища організації, сортування та доповнення оповіщень, проведення розслідувань. Також є можливість замовити звіти про стратегічні загрози, індивідуальні оцінки ризиків, цільові розслідування в dark web тощо.

Таким чином Check Point Infinity External Risk Management – це комплексна пропозиція з управління ризиками, що забезпечує моніторинг поверхні атак, глобальну та цільову розвідку загроз, а також розвідку ланцюгів постачання, захист бренду, швидке та ефективне усунення порушень.

Про DCIM у забезпеченні успішної роботи ІТ-директора