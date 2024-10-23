Мінсоцполітики та компанія Epson підписали меморандум

23 октября 2024 г., 15:25

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Міністерство соціальної політики України та компанія Epson посилюють співпрацю. Нещодавно у Мінсоцполітики відбулася зустріч Міністра Оксани Жолнович із Головою Представництва компанії Epson в Україні — Олександрою Ткаченко. Участь у зустрічі також взяв CDTO Мінсоцполітики Костянтин Кошеленко.

Сторони обговорили такі напрями співпраці:

· спільний розвиток та впровадження інноваційних технологій у сфері цифрової трансформації соціальної сфери;

· обмін досвідом у використанні інформаційних технологій, комп’ютерного обладнання та офісного програмного забезпечення;

· застосування сучасних технологій для збереження паперових документів.

«Дуже важливо залучати розробників та виробників до розвитку та впровадження нових цифрових рішень у соціальній сфері. Серед пріоритетів спільної роботи Мінсоцполітики з Epson - цифровізація процесів, що пришвидшить роботу соціальних працівників. А це своєю чергою дозволить їм приділяти більше часу людині, яка потребує соціальної підтримки», - зазначила Оксана Жолнович.

Співпраця передбачає декілька етапів. Зокрема, на першому з них компанія Epson вже розпочала опрацьовувати демонстраційний інформаційний зразок: як може бути облаштоване робоче місце соціального працівника. Йдеться насамперед про автоматизацію створення е-документів.

Олександра Ткаченко наголосила, що меморандум про співпрацю є важливим кроком до соціальної трансформації та впровадження інноваційних рішень в країні.

«Компанія Epson має міжнародні та локальні проекти і практики, що успішно працюють вже багато років у соціальній сфері. Ми прагнемо, щоб робочі місця соціальних працівників були обладнані сучасною цифровою економічною та екологічною технікою. Це значно прискорить документообіг, спростить процедури обробки даних та вивільнить час для інших задач працівників», заявила Олександра Ткаченко.

Зазначається, що це вже друге укладене партнерство в межах відкритого Меморандуму про співпрацю у сфері цифрової трансформації соціальної сфери.

Мінсоцполітики офіційно заявило, що виробники та постачальники інформаційно-комунікаційного обладнання (вендори), також можуть долучитися до підписання відкритого Меморандуму про співпрацю у сфері цифрової трансформації соціальної сфери.

https://www.msp.gov.ua/news/23615.html

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