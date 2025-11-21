Український РЕБ Parasol 03 пройшов кодифікацію

21 ноября 2025 г., 8:15

Як повідомляє «Мілітарний», компанія «МІКССТІЛ», учасник кластера Brave1, успішно завершила кодифікацію для нової системи радіоелектронної боротьби PARASOL 03.



Мова йде про універсальний засіб РЕБ, здатний працювати як у форматі окопного захисту, так і як мобільний комплекс на транспортних засобах.



Такий підхід забезпечує гнучкість застосування: система впевнено придушує ворожі коптерні дрони як на позиціях, так і під час руху техніки.



Розробник уже представляв два покоління засобів РЕБ, які активно використовують на фронті.



PARASOL 01 — окопний комплекс для захисту позицій, що ефективно пригнічує FPV-дрони в радіусі до 200 метрів.



PARASOL 02 — система для транспортних платформ, що монтується на автомобілі та працює від бортової мережі, забезпечуючи захист у такому ж радіусі.



Обидва рішення пройшли державні випробування та вирізняються простотою експлуатації, що особливо важливо для підрозділів на передовій.



За словами виробника, процес навчання триває лише кілька хвилин, а інтерфейс залишається інтуїтивно зрозумілим навіть для користувачів без технічного досвіду.



Третє покоління, PARASOL 03, стало логічним розвитком лінійки та отримало міжнародний NSN-код у системі НАТО.



Кодифікація — це офіційна процедура внесення продукту до єдиного каталогу системи НАТО, що передбачає присвоєння ключових ідентифікаторів NCAGE та NSN.



Цей статус відкриває шлях до міжнародного визнання обладнання, участі у натівських тендерах, підтвердження якості та відповідності стандартам партнерів.



Представник компанії Ігор Рубан наголосив, що кодифікація підтверджує високий рівень українських технологій і сприяє зміцненню технологічних переваг Сил оборони.

