Український РЕБ Parasol 03 пройшов кодифікацію

Як повідомляє «Мілітарний», компанія «МІКССТІЛ», учасник кластера Brave1, успішно завершила кодифікацію для нової системи радіоелектронної боротьби PARASOL 03.
Мова йде про універсальний засіб РЕБ, здатний працювати як у форматі окопного захисту, так і як мобільний комплекс на транспортних засобах.
Такий підхід забезпечує гнучкість застосування: система впевнено придушує ворожі коптерні дрони як на позиціях, так і під час руху техніки.
Розробник уже представляв два покоління засобів РЕБ, які активно використовують на фронті.
PARASOL 01 — окопний комплекс для захисту позицій, що ефективно пригнічує FPV-дрони в радіусі до 200 метрів.
PARASOL 02 — система для транспортних платформ, що монтується на автомобілі та працює від бортової мережі, забезпечуючи захист у такому ж радіусі.
Обидва рішення пройшли державні випробування та вирізняються простотою експлуатації, що особливо важливо для підрозділів на передовій.
За словами виробника, процес навчання триває лише кілька хвилин, а інтерфейс залишається інтуїтивно зрозумілим навіть для користувачів без технічного досвіду.
Третє покоління, PARASOL 03, стало логічним розвитком лінійки та отримало міжнародний NSN-код у системі НАТО.
Кодифікація — це офіційна процедура внесення продукту до єдиного каталогу системи НАТО, що передбачає присвоєння ключових ідентифікаторів NCAGE та NSN.
Цей статус відкриває шлях до міжнародного визнання обладнання, участі у натівських тендерах, підтвердження якості та відповідності стандартам партнерів.
Представник компанії Ігор Рубан наголосив, що кодифікація підтверджує високий рівень українських технологій і сприяє зміцненню технологічних переваг Сил оборони.
