Український РЕБ Parasol 03 пройшов кодифікацію

21 ноября 2025 г., 8:15
Як повідомляє «Мілітарний», компанія «МІКССТІЛ», учасник кластера Brave1, успішно завершила кодифікацію для нової системи радіоелектронної боротьби PARASOL 03.

Мова йде про універсальний засіб РЕБ, здатний працювати як у форматі окопного захисту, так і як мобільний комплекс на транспортних засобах.

Такий підхід забезпечує гнучкість застосування: система впевнено придушує ворожі коптерні дрони як на позиціях, так і під час руху техніки.

Розробник уже представляв два покоління засобів РЕБ, які активно використовують на фронті.

PARASOL 01 — окопний комплекс для захисту позицій, що ефективно пригнічує FPV-дрони в радіусі до 200 метрів.

PARASOL 02 — система для транспортних платформ, що монтується на автомобілі та працює від бортової мережі, забезпечуючи захист у такому ж радіусі.

Обидва рішення пройшли державні випробування та вирізняються простотою експлуатації, що особливо важливо для підрозділів на передовій.

За словами виробника, процес навчання триває лише кілька хвилин, а інтерфейс залишається інтуїтивно зрозумілим навіть для користувачів без технічного досвіду.

Третє покоління, PARASOL 03, стало логічним розвитком лінійки та отримало міжнародний NSN-код у системі НАТО.

Кодифікація — це офіційна процедура внесення продукту до єдиного каталогу системи НАТО, що передбачає присвоєння ключових ідентифікаторів NCAGE та NSN.

Цей статус відкриває шлях до міжнародного визнання обладнання, участі у натівських тендерах, підтвердження якості та відповідності стандартам партнерів.

Представник компанії Ігор Рубан наголосив, що кодифікація підтверджує високий рівень українських технологій і сприяє зміцненню технологічних переваг Сил оборони.

