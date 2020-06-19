 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 24 (1220)

07.06 - 14.06

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Инновационные решения для корпоративного сегмента. Dell приглашает на вебинары! 

19 июня 2020 г., 16:09
0 
 

Инновационные решения для корпоративного сегмента. Dell приглашает на вебинары!

Компания Dell Technologies приглашает на эксклюзивные вебинары, на которых будут представлены инновационные решения для корпоративного сегмента.

Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить форму участника.
https://forms.gle/1dHMkWdZ9fWsTBW36

На онлайн-мероприятии 22 июня вы получите возможность принять участие в обсуждении последних обновлений платформы VxRail и экосистемы для ускорения модернизации ядра, периферии и облака.

На вебинаре будут затронуты основные моменты поддержки синхронного выпуска vSphere с Kubernetes и VMware Cloud Foundation с Tanzu на VxRail. Вы также узнаете о новой платформе Dell Tech для запуска Kubernetes  и о нашей облачной архитектуре начального уровня с 4 узлами.

Вашему вниманию будут представлены новые возможности платформы, которые позволяют заказчикам получать все преимущества VxRail от эксплуатации и производительности в экологически неблагоприятных средах. А усовершенствования системного программного обеспечения VxRail HCI по-прежнему устанавливают высочайшую планку эффективности эксплуатации в управлении жизненным циклом.

Следующий вебинар пройдет 25 июня - "Управление вашим Edge – удаленное управление, силовые решения и мониторинг среды в Micro Data центрах".

На этом онлайн-мероприятии будет представлен обзор решений Vertiv для быстрой оцифровки - микро, малые и средние решения для охлаждения, решения DC для внутреннего и наружного применения, под ключ, вопросы удаленного доступа и управления, программные решения для мониторинга. Также вы сможете узнать про истории успеха внедрений представленных решений.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  
 

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  