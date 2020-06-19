Инновационные решения для корпоративного сегмента. Dell приглашает на вебинары! 

19 июня 2020 г., 16:09

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Компания Dell Technologies приглашает на эксклюзивные вебинары, на которых будут представлены инновационные решения для корпоративного сегмента.



Для регистрации на мероприятие необходимо заполнить форму участника.

https://forms.gle/1dHMkWdZ9fWsTBW36



На онлайн-мероприятии 22 июня вы получите возможность принять участие в обсуждении последних обновлений платформы VxRail и экосистемы для ускорения модернизации ядра, периферии и облака.



На вебинаре будут затронуты основные моменты поддержки синхронного выпуска vSphere с Kubernetes и VMware Cloud Foundation с Tanzu на VxRail. Вы также узнаете о новой платформе Dell Tech для запуска Kubernetes и о нашей облачной архитектуре начального уровня с 4 узлами.



Вашему вниманию будут представлены новые возможности платформы, которые позволяют заказчикам получать все преимущества VxRail от эксплуатации и производительности в экологически неблагоприятных средах. А усовершенствования системного программного обеспечения VxRail HCI по-прежнему устанавливают высочайшую планку эффективности эксплуатации в управлении жизненным циклом.



Следующий вебинар пройдет 25 июня - "Управление вашим Edge – удаленное управление, силовые решения и мониторинг среды в Micro Data центрах".



На этом онлайн-мероприятии будет представлен обзор решений Vertiv для быстрой оцифровки - микро, малые и средние решения для охлаждения, решения DC для внутреннего и наружного применения, под ключ, вопросы удаленного доступа и управления, программные решения для мониторинга. Также вы сможете узнать про истории успеха внедрений представленных решений.

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