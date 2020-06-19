Технология шумоподавления ASUS AI Mic базируется на искусственном интеллекте

19 июня 2020 г., 15:45

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Компания ASUS объявила новую технологию интеллектуального шумоподавления AI Mic, которая призвана устранить нежелательный фоновый шум для обеспечения четкой голосовой связи в любых задачах. Эта аппаратная технология работает на основе алгоритмов машинного обучения и служит для фильтрации и устранения посторонних голосов и окружающих звуков, таких как ветер или шум транспорта. Новая технология доступна в адаптере ASUS AI Noise Canceling Mic Adapter и новейших гарнитурах ROG.

ASUS AI Noise-Canceling Mic Adapter представляет собой адаптер USB-C/3,5 мм с интегрированной технологией интеллектуального шумоподавления. Он подключается к любой гарнитуре через 3,5-мм аудиоразъем. За обработку звука отвечает встроенный аппаратный контроллер, поэтому адаптер не оказывает влияния на производительность мобильного устройства, ПК или ноутбука, к которому он подключен. При весе 8 грамм, новинка также поддерживает фирменную технологию ASUS Hyper-Grounding для устранения электромагнитных наводок. В некоторых регионах в комплекте с адаптером предлагается переходник USB Type-C/ Type-A.

Технология AI Mic также реализована в новой игровой гарнитуре ROG Strix Go с интерфейсом USB-C. Эта модель со складывающейся конструкцией совместима со смартфонами, ПК, Mac, а также игровыми консолями, такими как Nintendo Switch (в портативном режиме) и Sony PlayStation 4.

Гарнитура ROG Strix Go 2.4 с помощью адаптера с интерфейсом USB-C может подключаться к устройствам через беспроводное соединение 2,4 ГГц. Она совместима со смартфонами, ПК, Mac, а также игровыми консолями. Входящий в комплект переходник USB Type-C/ 3,5 мм позволяет подключать гарнитуру к Microsoft Xbox One и другим устройствам. Технология ускоренной подзарядки обеспечивает до трех часов автономной работы после 15 минут подзарядки, а после полной зарядки аккумулятора гарнитурой можно пользоваться до 25 часов.

ROG Theta 7.1 — это многоканальная гарнитура высокого класса, использующая восемь отдельных динамиков Essence и виртуальный сабвуфер для точного позиционирования источников звука в пространстве. В состав решения входит также фиренный 7.1-канальный цифроаналоговый преобразователь ROG и четыре драйвера ESS SABRE 9601. Устройство подключается к источнику аудиосигнала по интерфейсу USB-C и наделено настраиваемой цветной подсветкой.

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