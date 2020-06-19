Microsoft приобрела разработчика моделей данных, ADRM

19 июня 2020 г., 16:25

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Корпорация Microsoft, с начала года уже поглотившая не менее трёх компаний, сообщила вчера о новом приобретении.

Базирующаяся в Северной Каролине фирма ADRM Software на протяжении трёх десятилетий существования помогает предприятиям организовывать приводить к общему стандартному формату свои информационными активами. Модели данных, которые разрабатывает и продаёт ADRM, являются ключевым элементом аналитических проектов и многих других сценариев, предполагающий управление деловой информацией в крупных масштабах.

Согласно веб-сайту ADRM, эта компания уже более 10 лет работает с Microsoft в совместных проектах по всему миру — в Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Австралии и Новой Зеландии.

ADRM утверждает, что созданная ею библиотека моделей данных охватывает 65 специализированных сценариев в 10 отраслевых группах. Поглощение этой фирмы позволит Microsoft сделать эти модели доступными для своих клиентов из вертикальных рынков напрямую, без привлечения внешнего партнёра.

«С Microsoft Azure эти возможности будут предоставляться масштабно, что позволит нашим клиентам ускорить цифровой прогресс и снизить риски в различных крупных инициативах», — написал в блоге Рави Кришнасвами (Ravi Krishnaswamy), корпоративный вице-президент Azure Global Industry.

Генеральный директор ADRM Кевин Шонфильд (Kevin Schofield) в LinkedIn сообщил, что весь персонал его компании вольётся в глобальную инженерную организацию Azure.

Новое приобретение продолжает глобальную тенденцию покупки облачными гигантами технологий, которые упрощают использование их облачных платформ. В феврале, Amazon Web Services купила DataRow, чьё ПО упрощает визуализацию данных в Amazon Redshift. В том же месяце Google объявила о приобретении Cornerstone Technology, помогающей предприятиям переносить приложения с мэйнфреймов в Google Cloud.

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