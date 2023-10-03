IDC: витрати на хмарну інфраструктуру за 2023 р. зростуть на 10,6% до 101,4 млрд дол.

3 октября 2023 г., 11:35

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За даними IDC, витрати на продукти обчислювальної інфраструктури та інфраструктури зберігання даних для хмарних розгортань, включаючи виділені та спільні ІТ-середовища, зросли на 7,9% в річному обчисленні у другому кварталі 2023 р. до 24,6 млрд дол.

Витрати на хмарну інфраструктуру продовжують випереджати нехмарний сегмент, причому останній знизився на 8,3% у ІІ кв. до 14,4 млрд дол. У сегменті хмарної інфраструктури попит на одиницю продукції знизився на 23,2%, а середні ціни продажу (ASP) зросли, що в основному пов'язано з вищими, ніж зазвичай, поставками графічних процесорних серверів для гіперскейлерів.

"Витрати на хмарну інфраструктуру зміщуються в бік надійних конфігурацій, орієнтованих на більш складні робочі навантаження та нові ініціативи зі штучного інтелекту, - заявив Хуан Пабло Семінара (Juan Pablo Seminara), директор з досліджень IDC Worldwide Enterprise Infrastructure Tracker. - Попри різке зниження попиту на системні блоки в першій половині року, прогноз витрат на 2023 рік залишається позитивним, причому зростання базується на очікуваннях, що більш високі ASP збережуться до кінця року".

Витрати на спільну хмарну інфраструктуру в цьому кварталі досягли 17,9 млрд дол, збільшившись на 13,7% порівняно з минулим роком. У першій половині 2023 року витрати на загальну хмарну інфраструктуру перевищили витрати на нехмарну інфраструктуру, склавши 45,8% від загальних витрат на інфраструктуру. Сегмент виділеної хмарної інфраструктури скоротився на 4,9% в річному обчисленні у II кв. до 6,7 млрд дол. Із загальної кількості виділеної хмарної інфраструктури 43,9% було розгорнуто на території клієнтів протягом кварталу.

На 2023 рік IDC прогнозує зростання витрат на хмарну інфраструктуру на 10,6% порівняно з минулим роком до 101,4 млрд дол. - незначне покращення порівняно з попереднім прогнозом на рік, який становив 7,3% зростання. Очікується, що витрати на нехмарну інфраструктуру знизяться на 7,9% до 58,5 млрд дол. Очікується, що загальна хмарна інфраструктура зросте на 13,5% в річному обчисленні до 72,0 млрд дол. за весь рік, в той час, як витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 4,1% до 29,4 млрд дол. за весь рік. Стриманий прогноз зростання нехмарної інфраструктури відображає очікування того, що ринок зіткнеться з несприятливими умовами, але витрати на хмарну інфраструктуру залишаться позитивними завдяки новим та існуючим критично важливим робочим навантаженням, які часто вимагають більш висококласних, орієнтованих на високу продуктивність систем.

До категорії постачальників послуг IDC відносить провайдерів хмарних послуг, провайдерів цифрових послуг, провайдерів послуг зв'язку, гіперскейлерів та провайдерів керованих послуг. У другому кварталі постачальники послуг як група витратили 24,1 млрд дол. на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних, що на 7,1% більше, ніж у попередньому році. Ці витрати склали 61,9% від загального обсягу ринку. Провайдери, які не надають послуг (наприклад, підприємства, уряд тощо), скоротили свої витрати на 6,9% у порівнянні з попереднім роком. IDC очікує, що витрати постачальників послуг на обчислення та зберігання даних досягнуть 99,1 млрд дол. у 2023 році, що на 9% більше, ніж у попередньому році.

У географічному розрізі витрати на хмарну інфраструктуру у II кв. 2023 р. зросли у всіх регіонах, окрім Канади, Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), на яку вплинула російсько-українська війна, та Західної Європи, де вплив високих цін на енергоносії та жорстке макроекономічне середовище є визначальним при прийнятті рішень щодо витрат клієнтів. Витрати на хмарну інфраструктуру в ЦСЄ знизилися на 15,2% в річному обчисленні, в той час, як в Канаді - на 36,4%, а в Західній Європі - на 3,5%. Витрати на хмарну інфраструктуру в США, Японії, на Близькому Сході та в Африці, Латинській Америці та Азійсько-Тихоокеанському регіоні (за винятком Японії та Китаю) (APeJC) зросли на 15,8%, 14,1%, 9,2%, 8,3% та 2,8% в річному обчисленні відповідно. Китай завершив квартал зі зростанням на 0,1% у річному обчисленні.

Очікується, що у 2023 році витрати на хмарну інфраструктуру зростуть у всіх регіонах, окрім ЦСЄ та Канади, а в Латинській Америці вони зростатимуть найшвидше - на 18,4%. У всіх інших регіонах (APeJC, Канада, Китай, Японія, Латинська Америка, США та Західна Європа) очікується щорічне зростання в межах до 13%.

У довгостроковій перспективі IDC прогнозує, що витрати на хмарну інфраструктуру матимуть середньорічний темп зростання (CAGR) 11,3% протягом прогнозованого періоду 2022-2027 років, досягнувши 156,7 млрд доларів і склавши 69,4% від загальних витрат на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання. Витрати на загальну хмарну інфраструктуру становитимуть 70% від загальної суми витрат на хмари, зростаючи на 11,6% в середньорічному обчисленні і досягнуть 109,7 млрд дол. у 2027 році. Витрати на виділену хмарну інфраструктуру зростуть на 10,7% в середньорічному обчисленні до 47 млрд дол. Витрати на нехмарну інфраструктуру зростатимуть на 1,7% в середньорічному обчисленні і досягнуть 69,1 млрд дол. у 2027 році. Очікується, що витрати постачальників послуг на обчислювальну інфраструктуру та інфраструктуру зберігання даних зростуть на 10,9% в середньорічному обчисленні і досягнуть 152,6 млрд дол. у 2027 році.

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