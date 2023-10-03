LightBundle – новий міжчіповий інтерконект з мультитерабітною пропускною здатністю

3 октября 2023 г., 12:35

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На Європейській конференції з оптичного зв'язку (ECOC) 2023 у Глазго компанія Avicena зі штаб-квартирою в Саннівейлі (шт. Каліфорнія) продемонструвала свою технологію міжчіпових з'єднань LightBundle з пропускною спроможністю на рівні кількох Тбіт/с. Зазначається, що архітектура LightBundle на основі мікросвітлодіодів відкриває нові можливості, дозволяючи підвищити продуктивність процесорів, пам'яті та датчиків, усуваючи ключові обмеження пропускної здатності та близькості, при цьому одночасно забезпечуючи найкращу у своєму класі енергоефективність.



«У міру розвитку генеративного AI роль міжз'єднань з високою пропускною здатністю, низьким енергоспоживанням і малою затримкою між xPU та модулями HBM важко переоцінити», - каже Кріс Пфістнер, віцепрезидент з продажу та маркетингу компанії Avicena. «Інноваційні міжз'єднання LightBundle компанії Avicena здатні кардинально змінити спосіб з'єднання процесорів один з одним і з пам'яттю, оскільки властивий їм паралелізм добре поєднується з архітектурою внутрішніх широких і повільних шин в інтегральних мікросхемах. Ці міжз'єднання, здатні забезпечити пропускну спроможність у кілька терабітів на секунду та ефективність до ПДж/біт, здатні забезпечити наступну еру інновацій в галузі AI, прокладаючи шлях до створення ще потужніших моделей та широкого спектра додатків AI, які будуть визначати майбутнє».



Штучний інтелект (AI) викликає безпрецедентний сплеск попиту на продуктивність обчислень та пам'яті, зумовлений такими програмами, як ChatGPT, заснованими на великих мовних моделях (LLM). Ці складні моделі володіють невгамовним апетитом до обчислювальної потужності та швидкого доступу до пам'яті, в результаті чого виникає гостра потреба, що швидко зростає, в набагато щільніших і малопотужних міжз'єднаннях між графічними процесорами (GPU) і модулями пам'яті з високою пропускною здатністю (HBM). Сьогодні модулі HBM мають бути упаковані разом із графічними процесорами, оскільки довжина електричного міжз'єднання GPU-пам'ять обмежена лише кількома міліметрами. Традиційні оптичні міжз'єднання на основі VCSEL або кремнієвої фотоніки (SiPh) обіцяють розширити зону дії міжз'єднань. Однак вони постають перед труднощами, пов'язаними з вимогами до потужності, щільності смуги пропускання, затримок та вартості. На відміну від них, міжз'єднання LightBundle на основі мікросвітлодіодів компанії Avicena забезпечують набагато меншу потужність та затримку, набагато більшу щільність смуги пропускання та дозволяють досягти дуже низької вартості.

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