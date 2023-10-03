Корея допоможе забезпечити автономне живлення ЦНАПів в трьох областях

3 октября 2023 г., 10:25

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За координації «Міністерства енергетики України» та підтримки «Міністерства торгівлі, промисловості та енергетики Кореї» в Україні стартує пілотний проект зі встановлення сонячних електростанцій на будівлях «Центрів надання адміністративних послуг» (ЦНАП). Загальна вартість проекту складає 18 млн дол., які будуть надані корейською стороною.

Реалізацію ініціативи заплановано на 2024-2026 рр. у трьох областях – Івано-Франківській, Житомирській та Одеській. Встановлення сонячних систем дозволить забезпечити автономне електропостачання сервісних центрів, що своєю чергою дасть змогу своєчасно надавати послуги населенню та знизити навантаження на централізовані джерела постачання.

Програма включає проведення енергоаудиту, навчання енергоменеджменту, модернізації електромереж у будівлях та встановлення сонячних панелей із накопичувачами енергії. Це дозволить зменшити витрати на електроенергію та забезпечить надійність енергопостачання ЦНАПів.

Впроваджуватимуть проект корейська компанія Topinfra та громадська організація «Екоклуб», підтримку також надасть «Корейський інститут розвитку технологій» (KIAT).

«Децентралізація енергосистеми, частиною якої є ця ініціатива, – одна з ключових складових енергетичної стратегії. Успішна реалізація проекту дозволить масштабувати його на інші регіони, що стане додатковим кроком на шляху до створення стійкої та розподіленої енергетичної системи України. Дякуємо корейській стороні за внесок у децентралізацію та зміцнення нашої енергосистеми», – зазначив Герман Галущенко, «Міністр енергетики України».

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