IDC: поставки персональних комп'ютерів знизилися на 15% в ІІІ кв.

11 октября 2022 г., 9:45

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За даними IDC, у третьому кварталі виробники ПК відвантажили 74,25 мільйона комп'ютерів, що на 15% менше, ніж рік тому (87,31 млн). Падіння продажів слідує за аналогічним зниженням на 15,3% в попередньому кварталі в річному вимірі.



IDC пояснює ослаблення продажів в першу чергу поєднанням "охолодження попиту і нерівномірної пропозиції" на ринку персональних комп'ютерів.



«Дефіцит протягом останніх кількох років активно стимулював зміщення асортименту продукції в бік преміум-класу. Це, в поєднанні зі збільшенням витрат на компоненти і логістику, призвело до зростання середніх відпускних цін п'ять кварталів поспіль до 910 дол у І кв. 2022 року, що є найвищим показником з 2004 року», акцентував Лінн Хуанг (Linn Huang), віце-президент з досліджень пристроїв і дисплеїв в IDC.



Три найбільші виробники ПК, Lenovo, HP і Dell відвантажили менше комп'ютерів в третьому кварталі, ніж за аналогічний період минулого року.



Lenovo зберегла за собою звання найбільшого світового виробника ПК з часткою ринку 22,7%. На HP припало 17,1% продажів ПК, в той час, як Dell отримала 17,4%.



Apple була єдиним великим виробником ПК, який зафіксував збільшення поставок комп'ютерів у третьому кварталі. За даними IDC, кількість відвантажених комп'ютерів Mac підскочила на 40,2% з 7,17 мільйона рік тому до 10 мільйонів.



Зростання продажів Apple в третьому кварталі сталося слідом за виходом на ринок нових ноутбуків MacBook у другому кварталі.



«Споживчий попит залишається приглушеним, хоча рекламна активність таких компаній, як Apple і інших гравців, допомогла пом'якшити падіння і скоротити запаси на складах на пару тижнів в цілому», - підкреслив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень IDC по відстеженню мобільності і споживчих пристроїв. - «Постачальники також відреагували на нові мінімуми скороченням замовлень, причому Apple стала єдиним винятком, оскільки їх поставки в третьому кварталі збільшилися, щоб компенсувати втрачені замовлення, пов'язані з блокуванням в Китаї в другому кварталі».



За оцінками IDC, компанії Lenovo, HP, Dell, Apple і ASUSTek разом склали 77% світових поставок комп'ютерів у третьому кварталі. Хоча попит на ПК знизився в річному обчисленні, дослідницька компанія відзначила, що «обсяги поставок залишаються набагато вище рівня до пандемії», коли продажі ПК значною мірою були обумовлені ініціативами по оновленню обладнання на підприємствах. Ці ініціативи з оновлення обладнання були частиною зусиль організацій з переходу з Windows 7 на Windows 10.

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