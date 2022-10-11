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Під час ракетної атаки 10 жовтня у Києві загинув начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока

11 октября 2022 г., 8:55

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що 10 жовтня у Києві російські ракети забрали життя 11 людей і 87 осіб постраждали.

Серед загинувши 41-річний полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока. Правоохоронець опинився в епіцентрі вибуху, коли їхав на роботу на власному автомобілі.

У департаменті Кіберполіції Юрій обіймав посаду начальника відділу захисту критичної інфраструктури, а загалом роботі у поліції присвятив майже 24 роки. Без батька залишилися двоє дітей Юрія Заскоки.

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