У Польщі запущено суперкомп'ютер з потужністю понад 7,7 петафлопс

11 октября 2022 г., 11:06

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Athena - найшвидший та найекологічніший суперкомп'ютер у Польщі був урочисто запущений в Академічному комп'ютерному центрі CYFRONET у Краківській політехніці AGH.



В останньому списку ТОП-500 суперкомп'ютерів з найвищою обчислювальною потужністю у світі Athena посіла високе 105 місце. Крім того, система посіла 9 місце у рейтингу найбільш екологічно чистих суперкомп'ютерів Green500.



Академічний комп'ютерний центр CYFRONET AGH підтримує польських науковців, надаючи їм ІТ-ресурси та рішення світового рівня. Це насамперед три суперкомп'ютери: Athena (7,7 петафлопс), Ares (3,5 петафлопс) та Prometheus (2,7 петафлопс). Всі вони входять до списку TOP500. Ці системи використовуються польськими вченими практично у всіх галузях науки та інноваційної економіки. Торік вони виконали 5 549 582 обчислювальні завдання для наукових досліджень загальною тривалістю 43 409 років!



«Athena, яку ми сьогодні запускаємо, досягає своєї великої обчислювальної потужності завдяки графічним процесорам. Це дуже сучасні та дуже потужні графічні процесори Ampere A100 SXM3 від компанії Nvidia. Архітектура Athena в першу чергу призначена для задач штучного інтелекту та медичних досліджень, включаючи боротьбу з пандемією COVID-19», пояснює директор Академічного комп'ютерного центру Cyfronet AGH професор Казімєж Вятр.



Важливим елементом для ефективного використання таких високих обчислювальних потужностей є забезпечення високопродуктивної внутрішньої мережі суперкомп'ютера (4 × 200 Гбіт/с на сервер) та дуже швидкої дискової підсистеми. Вона побудована на відкритому програмному забезпеченні, яке також використовується в дискових системах суперкомп'ютерів Ares та Prometheus, а також виділених дискових серверах. Система встановлена в Подільському цифровому центрі обробки даних та інтегрована в інфраструктуру PLGrid (Polska Infrastruktura Informatycznego Wspomagania Nauki w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, Польська інфраструктура інформаційної підтримки науки в Європейському дослідницькому просторі).

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