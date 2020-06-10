IBM выходит из бизнеса технологий для распознавания лиц

10 июня 2020 г., 15:15

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Генеральный директор IBM Арвинд Кришна (Arvind Krishna) в своем обращении призвал конгрессменов США провести реформы в полиции для продвижения расовой справедливости и борьбы с системным расизмом, а также объявил, что компания выходит из бизнеса технологий для распознавания лиц.

Широкая дискуссия об этичности ряда технологий идентификации, которые могут использоваться в усилении расового и гендерного неравенства, развернулась по всему миру после убийства Джорджа Флойда американскими полицейскими.

«IBM решительно выступает против и не будет потворствовать использованию каких-либо технологий, включая распознавание лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения и расового профилирования, нарушающих основные права и свободы человека, – пишет Арвинд Кришна. – Мы считаем, что сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, следует ли и в каких рамках применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах».

Отметим, что Кришна занял пост главного исполнительного директора IBM в апреле и заявил, что его приоритетной задачей на данном посту является расширение бизнеса облачных сервисов для усиления позиций в конкуренции с Microsoft и Amazon. В минувшем году акции IBM выросли примерно на один процент, а ее рыночная капитализация составила в 135 млрд. долл. По неофициальным данным, бизнес технологий для распознавания лиц составлял незначительную часть дохода корпорации. Однако это знаковый шаг для компании, считающей правительство США крупным заказчиком.

«Искусственный интеллект – это мощный инструмент, который способен помочь правоохранительным органам обеспечить безопасность граждан. Но производители и пользователи систем ИИ несут общую ответственность за обеспечение того, чтобы ИИ прозрачно тестировался на предвзятость, особенно при использовании в правоохранительных органах», – считает Кришна.

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