Рынок серверов упал несмотря на оживление сегмента «non-X86»

10 июня 2020 г., 15:45

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Поставки серверов на мировой рынок сократились в первом квартале года на 0,2% «YoY», — сообщает IDC. C января по март в каналы ушло чуть менее 2,6 млн устройств. В денежном выражении рынок сузился на 6,0%, до 18,6 млрд долл.

Серверы начального уровня отчитались снижением общей выручки на 2,1%, до 15,1 млрд долл. Средний ценовой сегмент ушел вниз на 23,0%, до 2,6 млрд долл. Направление High-End сократилось на 9,1% и оставило в объеме менее 1,0 млрд долл.

Неблагоприятная макроэкономическая ситуация заметно отразилась на рынке и нашла свое отражение в замедлении корпоративного спроса на серверы х86, а также нарушении цепочек поставок. Впрочем, сравнительно успешно сработали ODM, напрямую поставлявшие серверы провайдерам гипермасштабируемых облачных сервисов.

В региональном рассмотрении наиболее глубокий провал был зафиксирован в странах EMEA — выручка здесь снизилась на 11,8% «YoY». В США и Китае спад составил 6,1% и 2,6% соответственно.

Квартальная выручка в сегменте решений х86 не превысила 16,8 млрд долл., что на 9,1% меньше к прошлому году. Направление «non-x86», напротив, выросло в денежном выражении на 38,2%, до 1,8 млрд долл.

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