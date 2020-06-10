AWS использует инстансы C5a с процессорами AMD EPYC второго поколения

10 июня 2020 г., 14:35

0

Tweet

Компания AMD объявила, что процессоры AMD EPYC второго поколения используются в работе инстансов C5a облачного сервиса Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) и доступны пользователям AWS в западном и восточном регионах США, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Оснащенные процессорами AMD EPYC второго поколения, работающими на частотах до 3.3 ГГц, Amazon EC2 C5a являются шестым семейством инстансов AWS с процессорами AMD EPYC. Заявлено, что благодаря использованию процессоров AMD EPYC второго поколения инстансы C5a обеспечивают лидерское соотношение для архитектуры х86 с точки зрения «цена-производительность» для широкого спектра высоконагруженных операций, включая пакетную обработку, распределенную аналитику баз данных, обработку данных, аналитику логов и веб-приложения.

Доступные в восьми конфигурациях с объемом до 96 виртуальных ЦП, инстансы Amazon EC2 C5a используют преимущества большого количества ядер от процессоров AMD EPYC, чтобы предложить самую низкую стоимость в пересчете на один x86 виртуальный процессор в портфолио Amazon EC2. Это обеспечивает клиентов дополнительной возможностью выбора оптимальной производительности и цены для решения разных задач с интенсивной вычислительной нагрузкой, включая разработку видеоигр и хостинг, которые реализуются благодаря преимуществам лучшего соотношения большого количества ядер ЦПУ и объема памяти, предоставляемым инстансами C5a.



«Процессоры AMD EPYC второго поколения предлагают высокий уровень производительности, востребованный нашими клиентами, чтобы уверенно переносить решение вычислительных задач в облако, — говорит Форрест Норрод (Forrest Norrod), старший вице-президент и генеральный менеджер Data Center and Embedded Solutions Group в AMD. — С новыми инстансами C5a от Amazon EC2 мы стратегически расширяем наше присутствие и возможности с AWS. Но что еще более важно, вместе мы постоянно улучшаем опыт использования облачных систем для конечного пользователя».

«AMD и AWS вместе обеспечивают потребителей гибким сервисом и выбором возможностей, которые помогают оптимизировать производительность и расходы, решая широкий спектр рабочих задач, — говорит Дэвид Браун (David Brown), вице-президент Amazon EC2, Amazon Web Services, — С момента запуска инстансов Amazon EC2 R5a, M5a, и T3a, оснащенных процессорами AMD EPYC первого поколения, мы заметили, как клиенты начали пользоваться возможностями этих процессоров и сниженной на 10% по сравнению с другими инстансами ценой для решения многих неспециализированных задач и нагрузок, требующих памяти. С появлением инстансов Amazon EC2 C5a, оборудованных процессорами AMD EPYC второго поколения, у пользователей теперь есть новая возможность, которая сочетает преимущества лучшей производительности и цены для решения различных высоконагруженных задач».

Напомним, что AMD и AWS обеспечивают пользователей высокопроизводительными решениями с начала 2018 года с пятью семействами инстансов Amazon EC2 (M5a, M5ad, R5a, R5ad и T3a), работающими более чем в 15 глобальных регионах AWS. Новые инстансы Amazon EC2 C5a, оснащенные процессорами AMD EPYC второго поколения, доступны на востоке и западе США, в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Варианты хранилищ Amazon EC2 C5ad, которые используют локальные NVMе SSD и чисто аппартные варианты Amazon EC2 C5an.metal и Amazon EC2 C5adn.metal, будут представлены в ближайшее время.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации