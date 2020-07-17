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HPE укрепляет направление SD-WAN покупкой Silver Peak за 925 млн долл.

17 июля 2020 г., 9:35
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HPE укрепляет направление SD-WAN покупкой Silver Peak за 925 млн долл.

Компания HPE официально объявила о поглощении Silver Peak, специализирующейся в разработке решений для SD-WAN.

Сумма сделки составила 925 млн долл., ее закрытие планируется к концу октября после утверждения со стороны госрегуляторов.

Silver Peak Systems была основана в 2004 году Дэвид Хьюсом (David Hughes), которые до этого успел поработать в Cisco и Nortel Networks. Штаб-квартира компании расположена в Санта-Кларе (шт. Калифорния), ее решения используют более 1500 компаний по всему миру.

Silver Peak американский разработчик технологий SD-WAN. Решения компании позволяют  виртуализировать сеть и поднять ее производительность за счет оптимизации трафика различными средствами.

Нагрузки на существующие сети только растут из-за того, что данные и приложения мигрируют в облако, а сотрудники становятся мобильными или вообще переходят на удаленную работу. Кроме того, в последние годы активно развивается сегмент IoT-устройств, что также создает дополнительный трафик. Все это приводит к тому, что объемы продаж решений SD-WAN только растут. Так согласно прогнозам 650 Group если в нынешнем году этот рынок оценивается в 2,3 млрд долл., то к 2024 г. он вырастет до 4,9 млрд долл., демонстрируя ежегодный прирост на 20,5%.

Silver Peak будет интегрирована в компанию Aruba by HPE и объединены с уже имеющимися системами и разработками.
 


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