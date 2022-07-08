H3C представила перший у світі бездротовий Wi-Fi 7 маршрутизатор Magic BE18000

8 июля 2022 г., 17:15

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За заявою компанії H3C, вона вивела на ринок перший у світі бездротовий Wi-Fi 7 маршрутизатор, хоча офіційне затвердження цієї специфікації очікується наприкінці 2024 року. Модель H3C Magic BE18000 використовує ті ж бездротові протоколи 802.11be, які розроблялися для використання як Wi-Fi 7. H3C заявила, що BE18000 може працювати в трьох діапазонах 2,4, 5 і 6 ГГц, забезпечуючи пікову пропускну здатність 18443 Мб/с при використанні нещодавно розширених каналів 320 МГц, які передбачени у рамках Wi-Fi 7. Новинка базується на новітньому чотириядерному чіпсеті від Qualcomm з тактовою частотою 2,2 ГГц, першого розробленого для Wi-Fi 7, який був випущений у травні. До складу новинки входить два порти 10GE.



Однією з ключових особливостей Wi-Fi 7 є підтримка багатоканальності, що дає можливість точці доступу одночасно передавати та приймати дані. Існує два варіанти багатоканальності: поперемінна, при якій пристрої використовують один канал для приймання даних, а інший - для їхнього відправлення; і одночасний, при якому обидва пристрої відправляють і отримують кількома каналами одночасно.



Ідея полягає в тому, щоб надати варіанти для більшої пропускної спроможності та розв'язання потенційних проблем із затримкою. Одночасний багатоканальний зв'язок, зокрема, має великий потенціал для запобігання типам перешкод, які можуть викликати помітні проблеми із затримкою, дозволяючи з'єднанням змінювати частоти на льоту, щоб впоратися з втратою сигналу в певній смузі.

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