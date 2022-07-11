Ілон Маск приняв рішення вийти з угоди з Twitter на 44 млрд дол.

11 июля 2022 г., 8:15

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Як повідомляє Reuters, Ілон Маск заявив у п’ятницю, що розриває свою угоду на суму 44 млрд дол. щодо купівлі Twitter, оскільки з його коментарів, компанія соціальних медіа порушила кілька попередніх узгоджень.



Голова правління Twitter Брет Тейлор (Bret Taylor) заявив що рада директорів планує подати судовий позов для забезпечення виконання угоди про злиття.



Адвокати Маска заявили, що Twitter не відповів або відмовився відповісти на численні запити про інформацію про спам-акаунти на платформі, що є фундаментальним для ефективності бізнесу компанії. «Twitter суттєво порушує численні положення цієї Угоди, схоже, зробив неправдиві та оманливі заяви, на які пан Маск покладався, укладаючи договір про злиття», йдеться в заяві.



Ще 14 травня Маск повідомив про власноручну перевірку акаунтів Twitter на ботів. Вивчалися 100 випадкових акаунтів у соцмережі на наявність там ботів та фейкових реєстрацій. За наявною інформацією, кількість підроблених акаунтів у соціальній мережі набагато більша - 20%.



Маск також заявив, що йде, оскільки Twitter звільнив високопоставлених керівників і одну третину команди із залучення талантів, порушивши зобов’язання Twitter «зберігати практично недоторканими матеріальні компоненти своєї поточної організації бізнесу».



Рішення Маска, ймовірно, призведе до тривалої судової тяганини між мільярдером і Twitter.



Спірні злиття та поглинання, які потрапляють у суди штату Делавер, найчастіше закінчуються тим, що компанії повторно обговорюють угоди або покупець сплачує цільовій особі компенсацію за відхід. Це тому, що компанії часто прагнуть вирішити невизначеність щодо свого майбутнього та рухатися далі.



Twitter, однак, сподівається, що судовий розгляд розпочнеться через кілька тижнів і все буде вирішено через кілька місяців, за словами особи, знайомої з цим питанням, як пише Reuters.



Акції Twitter впали на 6% до $34,58 під час розширених торгів. Це на 36% нижче $54,20 за акцію, за які Маск погодився купити компанію у квітні.



Треба зазначити, що акції Twitter різко зросли після того, як Маск придбав частку компанії на початку квітня, захистивши її від глибокого розпродажу на фондовому ринку, який вдарив по інших платформах соціальних мереж.



Контракт передбачає, що Маск повинен виплатити Twitter розрив у розмірі 1 мільярда доларів, якщо він не зможе завершити угоду з таких причин, як фінансування придбання зривається або регулятори блокують угоду. Проте комісія не стягуватиметься, якщо Маск розірве угоду самостійно.



З точки зору Reuters, відмова Маска від угоди та обіцянка Twitter рішуче боротися за її завершення задає невизначеності на майбутнє компанії та на ціни її акцій у той час, коли занепокоєння щодо зростання процентних ставок і потенційної рецесії завдали удару по Волл-стріт загалом.

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