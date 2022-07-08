«Датагруп-Volia» під'єднає шкільні бомбосховища до безплатного швидкісного інтернету

8 июля 2022 г., 16:15

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За два місяці в українських школах стартує новий навчальний рік. Але через війну навчальний процес зазнає змін. Зокрема, розпорядженням «Міністерства освіти», 1 вересня відкрити двері для учнів зможуть лише ті школи, які мають пристосоване сховище, що стане запорукою безпеки для дітей під час можливих атак ворога.

Зі свого боку «Датагруп-Volia» оголошує про розгортання програми по підключенню до безплатного, високошвидкісного інтернету шкільних сховищ та прихистків. Наразі компанія вже під'єднала першу школу до мережі у Запоріжжі та розпочала аналогічні роботи в одній зі шкіл Миколаєва. На жаль, саме це велике місто зараз чи не найчастіше обстрілюється ворогом.

Також «Датагруп-Volia» має великий досвід по підключенню цивільних бомбосховищ та гуманітарних центрів для внутрішньо переміщених осіб. За період із 24 лютого до безплатного інтернету вже під'єднано понад 400 прихистків по всій країні із них близько 100 у Києві.

Тож якщо ваша школа зараз готується до нового навчального року та не має доступу до інтернету у шкільному сховищі. Ви можете звернутись за електронною поштою [email protected]. Спеціалісти компанії оцінять технічну можливість та зроблять усе можливе, щоб провести підключення якнайшвидше.

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