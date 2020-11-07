Графеновые мемристоры демонстрируют свой потенциал для нейроморфных вычислений

7 ноября 2020 г., 11:05

0

Tweet

По мере замедления прогресса в традиционных вычислениях на передний план выходят новые формы вычислений. В Пенсильванском университете (Penn State) команда инженеров под руководством Саптарши Даса (Saptarshi Das), доцента инженерных наук и механики, пытается сказать новое слово в нейроморфных технологиях — таких, которые пытаются приблизиться по эффективности работы к нейронным сетям мозга, имитируя его аналоговую природу.

«Мы создаем искусственные нейронные сети, которые пытаются эмулировать энергетическую и объёмную эффективность мозга, — объяснил Томас Шрангхамер (Thomas Schranghamer), докторант группы Даса и первый автор статьи «Мемристивные синапсы графена для высокоточных нейроморфных вычислений», недавно опубликованной в Nature Communications.

Подобно синапсам, соединяющим нейроны в мозгу, которые можно перенастраивать, искусственные нейронные сети, создаваемые командой Penn State, можно реконфигурировать. Для этого исследователи использовали кратковременное воздействие электрического поля на лист графена — слой углерода толщиной в один атом.

В работе, выполненной при поддержке Управления армейских исследований США (ARO) они смогли продемонстрировать не менее 16 возможных состояний графеновой памяти вместо всего двух — у большинства мемристоров на оксидной основе. «Мы показали, что можем точно управлять большим количеством состояний памяти, используя простые графеновые полевые транзисторы», — сказал Дас.

Авторы уже оформили патентную заявку на это изобретение и считают вполне осуществимым вывод данной технологии на коммерческий уровень. Дас ожидает, что интерес к результатам работы его команды проявят многие из крупнейших полупроводниковых компаний, активно занимающихся нейроморфными исследованиями.

26 ноября — не пропустите Dell Technologies Forum EMEA!

0

Tweet