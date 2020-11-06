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Минцифры строит планы на развитие сотрудничества с Microsoft

6 ноября 2020 г., 17:45
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Президент Украины Владимир Зеленский и вицепремьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров в формате видезвонка обсудили дальнейшее сотрудничество с президентом компании Microsoft Брэдом Смитом (Brad Smith).

Стороны обсудили детали и шаги по имплементации Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве, подписанного ранее Михаилом Федоровым и генеральным директором представительства Microsoft в Украине Яном Петером де Йонгом (Jan Peter De Jong).

Владимир Зеленский призвал Microsoft активнее инвестировать в Украину, добавив, что украинская власть будет гарантировать защиту их инвестиций и создавать благоприятный бизнес-климат.

«Одна из приоритетных целей Минцифры – за два с половиной года перевести все государственные услуги в онлайн и цифровизировать основные государственные процессы. Мы хотим, чтобы государство было комфортным сервисом для людей. Мы сотрудничаем с лидерами индустрии, создаем революционные цифровые проекты и благоприятный бизнес-климат – готовятся изменения в законодательство для привлечения крупных инвестиций», – Михаил Федоров.

Минцифры строит планы на развитие сотрудничества с Microsoft

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