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Google “відкриває” свій Wallet у 39 країнах

20 июля 2022 г., 9:35

Google повідомила про запуск своєї системи Wallet, яка може використовуватися для керування всіма цифровими картами користувача.

Як повідомляється, Wallet вже почав з'являтися в смартфонах деяких користувачів.

Google почала розгортання Wallet для користувачів Android у 39 країнах, цей процес може тривати кілька днів.

За словами розробників нова програма призначена не тільки для зберігання платіжних карток користувача, але також і для цифрових посвідчень особи, наприклад паспортів вакцинації від COVID-19, цифрових ключів для авто, проїзних квитків, ключів та інш.

У більшості країн, де буде доступний сервіс, Wallet стане оновленням поточної програми Google Pay.

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