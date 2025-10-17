GigaCloud стає першим офіційним українським партнером NVIDIA з впровадження AI

17 октября 2025 г., 16:35

Світовий лідер у сфері обчислювальних технологій NVIDIA уклав партнерство з хмарним провайдером GigaCloud щодо впровадження AI в Україні. Українська компанія увійшла до партнерської програми NVIDIA Partner Network (NPN) як партнер типу Solution Advisor та офіційно надаватиме супровід у виборі та впровадженні AI-рішень на базі продуктів NVIDIA.

Тип партнерства NVIDIA Solution Advisor передбачає кілька напрямів компетенцій, у яких партнери можуть надавати експертизу та консультації. GigaCloud спеціалізується на таких напрямах: NVIDIA Virtual Desktops (віртуальні робочі столи з vGPU від NVIDIA, які дозволяють користувачам віддалено працювати з потужними графічними, AI та аналітичними задачами); Compute (хмарні рішення на основі NVIDIA GPU, DPU та CPU, їхня продуктивність, безпека й енергоефективність); NVIDIA AI (впровадження cloud-native платформи NVIDIA AI Enterprise для швидкої розробки та запуску AI-рішень).

«Для GigaCloud це важливе визнання – ми стали першими на українському ринку, хто отримав офіційне підтвердження експертизи у впровадженні AI-рішень на базі NVIDIA (провайдер вже допоміг клієнтам розгорнути десятки AI та ML-проєктів), – говорить Назарій Курочко, CEO GigaCloud. – Так українські компанії отримують можливість працювати з інноваційними рішеннями світового рівня та додаткові переваги: локальну підтримку, комплексні хмарні послуги, кастомізацію».

