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20 українських компаній долучилися до «Європейської організації з кібербезпеки»

20 июня 2023 г., 17:25

Цього року «Європейська організація з кібербезпеки» (ECSO) почала безкоштовно надавати членство українським компаніям. Спільно зі своїми членами та партнерами організація працює над зміцненням кібербезпеки та технологічної незалежності Європи.

16 червня в Брюсселі ECSO оголосила про приєднання 20 нових компаній-членів. Серед них: GigaCloud, ikido, Angoka, Anima, Associazione Cyber 4.0, Aware7, Binalyze, Bit4id, Cogninn, Cyber Diia Platform, Erium SAS, GIS, Informa, ISACA, ISSP, KnowBe4, Maltego, MarCySCoE, QRCrypto.eu та SCSA-UA.

Резидентство в ECSO дає можливість працювати над розвитком конкурентоспроможної європейської екосистеми кібербезпеки. Це надасть українським компаніям, що є членами організації, доступ до європейського ринку, а вітчизняні фахівці зможуть навчатися, відвідувати тренінги з кібербезпеки, консультуватися з провідними експертами тощо.

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