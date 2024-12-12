GigaCloud запустив для українського ринку послугу оренди ліцензій VMware

12 декабря 2024 г., 11:45

Хмарний оператор GigaCloud оголосив про запуск послуги VMware Cloud Foundation as a Service (VCFaaS), завдяки якій клієнти можуть орендувати ліцензії VMware для власної інфраструктури за моделлю «as-a-service» та отримати експертний супровід від GigaCloud.

VMware Cloud Foundation – універсальне та функціональне рішення для сучасної IT-інфраструктури, яке інтегрує обчислення, зберігання, мережі, безпеку та управління в єдину платформу, забезпечуючи автоматизацію, масштабованість та гнучкість без додаткових витрат на персонал. Воно має більш розширені можливості, ніж інший основний набір послуг від VMware, VMware vSphere Foundation (VVF).

Пропонувати такі переваги можуть лише сертифіковані партнери VMware Cloud Service Provider (VCSP) в рамках Broadcom Advantage Partner Program. Як партнер рівня Premier VCSP, GigaCloud допомагає клієнтам в операційних задачах, пов’язаних зі встановленням та підтримкою універсального рішення для сучасної IT-інфраструктури VMware Cloud Foundation.

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