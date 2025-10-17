Microsoft представляє нові функції автоматизації Copilot для Windows 11

17 октября 2025 г., 15:25

Корпорація Microsoft представила низку оновлень для версії свого асистента на базі штучного інтелекту Copilot, що постачається з Windows 11. Частина вдосконалень вже доступна для загального користування, тоді як інші стануть доступними через програму бета-тестування Windows Insider.



Усі користувачі Windows 11 на ринках, де пропонується Copilot, тепер можуть отримати доступ до Copilot Vision — версії асистента з функціями комп’ютерного зору. Користувачі можуть попросити його надати поради щодо навігації в інтерфейсі щойно завантаженого застосунку. Copilot Vision також може генерувати текст, надавати поради з графічного дизайну та виконувати інші завдання.



До цього часу користувачі могли взаємодіяти з Copilot Vision лише за допомогою голосових команд. Microsoft планує впровадити інтерфейс чат-бота, який додасть підтримку текстових інструкцій.



Стандартна версія Copilot, своєю чергою, отримує нові голосові команди. Тепер користувачі можуть активувати його, сказавши «Hey Copilot» (Привіт, Copilot), та завершити розмову, сказавши «Goodbye» (До побачення).



Другий набір AI-вдосконалень стане доступним через програму тестування функцій Microsoft Windows Insider. Ці доповнення очолює нова версія Copilot Actions — AI-агента, який компанія вперше анонсувала в березні. Цей інструмент може автоматично виконувати багатоетапні завдання від імені користувача.



Початкова версія інструменту, що дебютувала в березні, могла виконувати лише завдання, пов’язані з браузером. В рамках оновлення Copilot Actions отримає можливість взаємодіяти з файлами на хост-комп'ютері. Це оновлення дозволить користувачам автоматизувати такі завдання, як вилучення інформації з локальних PDF-документів.



Copilot також отримує можливість доступу до файлів, що зберігаються в OneDrive та Google Drive. «Щойно ви погодитеся увімкнути службу, Copilot зможе знаходити та розуміти ваш особистий контент, використовуючи ваші власні слова, спрощуючи пошук і запам'ятовування деталей у вашому підключеному особистому контенті на кількох платформах», — написав Юсуф Мехді (Yusuf Mehdi), головний директор з маркетингу споживчих товарів Microsoft, у дописі в блозі.



Ще одне вдосконалення, яке запроваджується у програмі Windows Insider, полегшить редагування налаштувань операційної системи. Воно дозволить користувачам описати зміну, яку вони хочуть внести, природною мовою, а Copilot відкриє відповідну сторінку налаштувань.



До нових функцій автоматизації приєднається низка інших поліпшень. Microsoft планує додати кнопку на панель завдань Windows 11, яка дасть змогу запускати Copilot в один клац. Компанія також запровадить інтеграцію Windows 11 для Zoom, сервісу AI-агента Manus та програми для редагування відео Filmora.

