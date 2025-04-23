GigaCloud, De Novo та ДЦ «Парковий» започаткували Альянс цифрового суверенітету

23 апреля 2025 г., 14:35

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Українські хмарні провайдери GigaCloud і De Novo та дата-центр «Парковий» анонсували спільну участь в «Українському альянсі цифрового суверенітету», презентація якого відбулася 22 квітня. Головна мета цього об'єднання – забезпечення цифрового суверенітету України шляхом зосередження критичної інфраструктури та даних усередині країни, побудови національної технологічної екосистеми, а також протидії зовнішнім технологічним загрозам. Втілювати цю мету планується шляхом створення суверенного цифрового простору України, де клієнти зможуть легко мігрувати дані між майданчиками різних провайдерів та матимуть підвищені гарантії безпеки.

Однією з ключових передумов для зміцнення конкурентоспроможності та врегульованості українського ринку хмарних послуг є налагодження комунікації бізнесу з владою. Спільно учасники альянсу зможуть формувати ініціативи та створювати проєкти, які будуть сприятливими для кожного гравця ринку.

На закріплення своїх домовленостей компанії підписали спільний Меморандум «Про заснування ГС «Український альянс цифрового суверенітету»». У документі визначено ключові принципи співпраці та завдання, які має виконувати кожен учасник ініціативи. Одним із таких завдань є повернення критично важливих державних даних під українську юрисдикцію, зокрема через такі інструменти як політика Data Embassy та багатодоменна безпека.

До альянсу може приєднатися будь-яка українська компанія, тож учасники закликають долучитися усіх, хто поділяє принципи національного цифрового розвитку – зокрема інші ЦОДи, розробників програмного забезпечення та провайдерів інфраструктури.

«Сьогодні Україна опинилася в унікальній ситуації, коли частина державних даних зберігається за межами країни. Це – вимушений крок, продиктований війною. Але ми маємо вже зараз думати про завтра: про те, як повернути ці дані «додому» та захистити їх розміщення як в Україні, так і за кордоном. Альянс створений саме для того, щоб разом із державою напрацювати реальні механізми та інфраструктурні рішення для цього процесу», – зазначив під час свого виступу на презентації проєкту Володимир Бєлов, GigaCloud Country Director in Ukraine.

«На жаль, ми дедалі частіше бачимо, як технологічні рішення стають інструментом політичного тиску з боку одних країн на інші. Ми, як провайдери, орієнтовані на національний ринок, маємо своєю місією не лише продавати тут свої послуги, а й захищати економіку країни, що є "середовищем життя нашого бізнесу та наших клієнтів"», – каже Максим Агєєв, CEO De Novo Ukraine.

«Лише через об’єднання зусиль можливо забезпечити майбутнє для національної цифрової економіки», – підкреслює Володимир Покатілов, директор Датацентру «Парковий».

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