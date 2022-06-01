GigaCloud допоміг «Афіна-Груп» мігрувати у хмару та підвищити відмовостійкість IT-інфраструктури

1 июня 2022 г., 13:25

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Група компаній «Афіна» – великий український дистриб’ютор, який спеціалізується на товарах повсякденного попиту (FMCG), імпортних операціях та логістичних послугах, починаючи від приймання товару і закінчуючи веденням звітності. Підприємство має власну мережу розподільчих центрів й cross-dock майданчиків у найбільших містах України, співпрацює з 70 міжнародними та національними виробниками побутової хімії, косметики та гігієни.

Центральний офіс «Афіна-Груп» знаходиться у Дніпрі, там же ― й серверне обладнання, на якому довгий час розташовувалася IT-інфраструктура. Міграція у публічну хмару GigaCloud розпочалася ще у серпні 2021 р., першим до неї перенесли поштовий сервер.

У компанії розуміли ризики, якщо росія розпочне повномасштабну війну проти України, і якщо Дніпро опиниться під ударом. Тому було прийняте рішення мігрувати у хмару, для чого був обраний GigaCloud.

Хмарний оператор надав публічну хмарну інфраструктуру на базі платформи VMware, розташовану на технічному майданчику у Львові. «Афіна-Груп» вже після початку війни перенесла туди основні сервіси. Міграція без зупинки наявних процесів тривала тиждень. З того часу компанія стабільно працює у хмарі.

Крім цього GigaCloud надав сервіс для резервного копіювання BaaS (Backup as a Service), побудований на технологіях віртуалізації VMware та програмному забезпеченні для резервного копіювання Veeam Backup & Replication. Сервіс дозволяє використовувати репозиторій хмарного оператора для зберігання бекапів.

Після міграції даних у хмару клієнт отримав можливість зберегти бізнес-процеси, дані та продовжити роботу під час війни. Спільними зусиллями команд GigaCloud та «Афіна-Груп» вдалося досягти максимальної відмовостійкості IT-інфраструктури.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист