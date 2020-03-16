Гибридные солнечные элементы на квантовых точках получают «в пробирке»

16 марта 2020 г., 12:45

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Солнечные элементы на коллоидных квантовых точках (CQD) своей гибкостью, малым весом и простотой изготовления выгодно отличаются от коммерческих кремниевых аналогов. Добиться улучшения эффективности работы этих перспективных устройств смогли исследователи из Ульсанского национального научно-технического института (UNIST). О своём достижении они рассказали в статье, опубликованной в престижном журнале Advanced Energy Materials.

Группа из Школы энергетических и химических технологий UNIST во главе с профессором Сун Ен Джаном (Sung-Yeon Jang) разработала высокопродуктивные тандемные фотоэлектрические устройства, сочетающие в себе CQD и органические фотоактивные материалы с объёмными гетеропереходами (Organic Bulk Heterojunction, BHJ).

Оптические потери фронтального элемента CQD в близком инфракрасном диапазоне компенсируются поглощением в заднем органическом слое, что улучшает общую эффективность использования фотонов для получения электроэнергии. Кроме того, команда оптимизировала баланс плотности тока короткого замыкания каждой субэлемента, создав почти идеальное последовательное соединение с использованием промежуточного уровня.

В результате, по данным испытаний, эффективность преобразования энергии (12,82%) нового гибридного тандема оказалась самой высокой среди известных солнечных элементов CQD, включая однопереходные и тандемные устройства. Авторы исследования полагают, что эффективность их элемента может превзойти 15% за счёт дальнейшего снижения оптических потерь и улучшения поглощения.

Экспериментальные образцы изготавливались при комнатной температуре из растворов. Такая методика снижает себестоимость гибридных солнечных панелей и обеспечивает им явное преимущество по доступности и экономичности в сравнении с кремниевыми солнечными батареями в условиях массового производства.

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