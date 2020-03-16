Zyxel выпускает 10-гигабитные коммутаторы для малого бизнеса

16 марта 2020 г., 12:15

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Компания Zyxel Networks объявила о выходе серии мультигигабитных коммутаторов, для использования в небольших офисах или дома. Это 12-портовый коммутатор с Web-управлением XGS1210-12 и 12-портовый неуправляемый коммутатор XGS1010-12.



Скорость до 10 Гбит/сек этих коммутаторов полностью поддерживает пропускную способность беспроводных устройств WiFi 6 следующего поколения и устраняет узкие места при передаче данных между беспроводными устройствами и проводной локальной сетью.



Обе модели коммутаторов оборудованы восемью гигабитными портами и двумя медными портами 2.5Gbps RJ-45, что позволяет использовать коммутаторы для обслуживания различных приложений и устройств. Два порта 10Gbps SFP+ обеспечивают высокоскоростное соединение uplink с магистральной сетью либо их можно использовать для подключения к сети на сверхвысокой скорости систем хранения NAS или рабочих станций.



Решения позволяют разным приложениям, пользователям и трафику видео/аудио/данных назначать разные приоритеты для обеспечения постоянной доступности сети и максимальной производительности самых важных приложений или сотрудников.



Ннесколько портов в XGS1210-12 можно объединить для построения единого высокоскоростного канала данных, который позволяет быстро передавать большие объемы данных и улучшает отказоустойчивость соединения.



Предназначенный для монтажа на стене металлический корпус обеспечивает надежную защиту внутренних компонентов коммутаторах и легкое развертывание устройства. В обоих коммутаторах нет вентилятора, поэтому они работают бесшумно и их можно устанавливать в жилых помещениях и в офисе SOHO.



Неуправляемый коммутатор XGS1010-12 – это устройство plug-and-play, для которого не нужна настройка, а в XGS1210-12 используется удобный графический web-интерфейс управления, обеспечивающий быстрое развертывание коммутатора и легкое обслуживание.



«Просьюмеры сегодня часто используют «тяжелые» приложения, для которых уже не хватает пропускной способности домашней сети или сети небольшого офиса, построенной на базе одногогигабитного Ethernet, - заявил Билл Су (Bill Su), старший вице-президент (AVP) отделения Zyxel Smart Living Business Unit. – Новые 10-гигабитные коммутаторы Zyxel позволяют быстро, легко и с минимальными затратами модернизировать существующую сеть для поддержки скорости 10 Гбит/сек. Устранение «узких мест» в сети существенно улучшает ее производительность и надежность. Быстрое внедрение технологии WiFi 6 требует модернизации существующих проводных локальных сетей 1 Гбит/сек, поскольку они физически не могут обеспечить скорости, необходимые для беспроводных устройств нового поколения».

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