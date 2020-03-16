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Thales упрощает внедрение на предприятиях доступ без пароля

16 марта 2020 г., 13:15
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Thales упрощает внедрение на предприятиях доступа без пароля

Компания NWU, дистрибьютор решений Thales в Украине, сообщает о том, что вендор выпустил свои первые устройства с поддержкой Fast IDentity Online (FIDO) 2.0. Эти решения обеспечивают безпаролевый доступ к облачным приложениям, сетевым доменам и ко всем программам и сервисам, подключенным к Microsoft Azure Active Directory (Azure AD).

Отмечается, что основанная в 2013 году открытая промышленная ассоциация FIDO Alliance занимается разработкой более надёжных стандартов аутентификации, снижающих чрезмерную зависимость от паролей.

Решение, ставшее результатом сотрудничества Thales и Microsoft, предлагает организациям простой и удобный способ обеспечить поддержку безопасного облачного доступа с широким спектром решений для управления доступом, включая аутентификацию без пароля на основе FIDO.

Тем предприятиям , которые уже внедрили у себя PKI и другие схемы аутентификации, не нужно отказываться от сделанных инвестиций – они смогут использовать комбинированные ключи безопасности Thales PKI – FIDO в качестве идентификаторов для Windows, удалённого доступа и других корпоративных сценариев.

«Пароли сами по себе больше не являются эффективным механизмом безопасности.  Очевидно, что мы должны предоставить нашим клиентам безопасные и простые в использовании варианты аутентификации.  Именно здесь в дело вступает аутентификация без пароля, – отметила Сью Бон (Sue Bohn), партнерский директор по управлению программами подразделения Microsoft Identity. – Мы рады видеть, что такие компании, как Thales, поддерживают нас в этом, интегрируя свои решения с Microsoft Azure Active Directory, Microsoft Account (Outlook, Hotmail) и Windows 10».

Thales продемонстрировала доступ с ключом безопасности FIDO к ресурсам Azure AD, а также управление токенами FIDO через SafeNet Trusted Access на конференции RSA в Сан-Франциско (штат Калифорния).


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